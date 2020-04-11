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Yurtta hava durumu

Yapılan son değerlendirmelere göre; yurdun doğu kesimlerinin çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu'nun güneydoğusu, Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ile Muş, Ağrı, Iğdır ve Şanlıurfa çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az...

11.04.2020 08:56 | Son Güncelleme: 11.04.2020 08:56
Yurtta hava durumu
Yapılan son değerlendirmelere göre; yurdun doğu kesimlerinin çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu'nun güneydoğusu, Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ile Muş , Ağrı, Iğdır ve Şanlıurfa çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı ve mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle kuzeyli yönlerden, zamanla Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu'da güney ve güneydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu 17

İstanbul: Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu 17

İzmir: Az bulutlu 23

Adana: Parçalı bulutlu 22

Antalya: Az bulutlu 23

Samsun: Parçalı ve az bulutlu 15

Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren sağanak yağışlı 14

Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu 9

Diyarbakır: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 16 - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Etiketler: Güneydoğu Anadolu, Doğu Karadeniz, Muş, Güncel
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