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Yurtta hava durumu

Yapılan son değerlendirmelere göre; yurdun doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyıları ile Artvin, Van, Hakkari, Şırnak ve Siirt çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

12.04.2020 09:55 | Son Güncelleme: 12.04.2020 09:55
Yurtta hava durumu
Yapılan son değerlendirmelere göre; yurdun doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyıları ile Artvin , Van , Hakkari , Şırnak ve Siirt çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacak ve mevsim normalleri civarında seyredecek. Rüzgarın genellikle kuzey ve kuzeydoğu, yurdun güneydoğu kesimlerinde kuzey ve batı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor. Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:
Ankara: Az bulutlu 16
İstanbul: Parçalı ve az bulutlu 17
İzmir: Az bulutlu 24
Adana: Parçalı ve az bulutlu 23
Antalya: Az bulutlu, öğle saatlerinde iç kesimleri parçalı bulutlu 26
Samsun: Parçalı bulutlu 14
Trabzon: Parçalı çok bulutlu ve sağanak yağışlı 13
Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu 10
Diyarbakır: Parçalı ve çok bulutlu 19
(İHA)

Kaynak: İHA

Etiketler: Doğu Karadeniz, Hakkari, Artvin, Van, Güncel
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