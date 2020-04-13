Yurtta hava durumu
Yapılan son değerlendirmelere göre; ülke genelinde yağış beklenmiyor.
13.04.2020 09:01 | Son Güncelleme: 13.04.2020 09:01
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmiyor, mevsim normalleri civarında seyredecek. Rüzgarın, genellikle kuzey yönlerden, zamanla kuzeybatı kesimlerde güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor. Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:
Ankara: Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu 19
İstanbul : Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu 16
İzmir: Az bulutlu ve açık 22
Adana: Parçalı ve az bulutlu 23
Antalya: Az bulutlu, öğle saatlerinde iç kesimleri parçalı bulutlu 23
Samsun: Parçalı ve az bulutlu 16
Trabzon: Parçalı ve az bulutlu 13
Erzurum: Parçalı ve az bulutlu 11
Diyarbakır: Parçalı ve az bulutlu 20 - İSTANBUL
Kaynak: İHA