Yurtta hava durumu
Orta ve Doğu Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun güneyi ve doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu'nun kuzeyi ile Afyonkarahisar, Aydın, Muğla, Eskişehir, Kırıkkale, ve Kırşehir çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve çok bulutlu geçeceği...
16.04.2020 08:54 | Son Güncelleme: 16.04.2020 08:54
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı kuzey ve iç kesimlerde azalacak, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacak. Rüzgar, genellikle güney ve güneybatı, kuzeybatı kesimlerde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Kıyı Ege'de akşam saatlerine kadar zaman zaman kuvvetli (40-60 km/sa) esecek. Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:
Ankara: Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ilk saatlerde güney kesimleri hafif sağanak yağışlı 15
İstanbul: Parçalı bulutlu 15
İzmir: Parçalı bulutlu 20
Adana: Parçalı ve çok bulutlu, iç kesimleri akşam saatlerine kadar hafif sağanak yağışlı 24
Antalya: Parçalı ve çok bulutlu 23
Samsun: Çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı sağanak yağışlı 11
Trabzon: Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı 11
Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı 12
Diyarbakır: Parçalı ve çok bulutlu, hafif sağanak yağışlı 21 - İSTANBUL
Kaynak: İHA
Etiketler: Güneydoğu Anadolu, Doğu Karadeniz, Doğu Akdeniz, İç Anadolu, Güncel