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Yurtta hava durumu

Yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

17.04.2020 09:04 | Son Güncelleme: 17.04.2020 09:04
Yurtta hava durumu
Yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının yurt genelinde 2 ila 5 derece artacağı ve mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

Rüzgarın ise genellikle kuzeyli, zamanla iç ve batı kesimlerde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve az bulutlu 20

İstanbul : Parçalı ve az bulutlu 16

İzmir: Parçalı ve az bulutlu 24

Adana: Parçalı ve az bulutlu 28

Bursa: Parçalı ve az bulutlu 22

Antalya: Az bulutlu 26

Samsun: Parçalı ve çok bulutlu 15

Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu 13

Erzurum: Parçalı bulutlu 15

Diyarbakır: Parçalı bulutlu 22 - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Etiketler: İstanbul, Güncel
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