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Yurtta hava durumu

Yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

17.04.2020 09:20 | Son Güncelleme: 17.04.2020 09:20
Yurtta hava durumu
Yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının yurt genelinde 2 ila 5 derece artacağı ve mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
Rüzgarın ise genellikle kuzeyli, zamanla iç ve batı kesimlerde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:
Ankara: Parçalı ve az bulutlu 20
İstanbul: Parçalı ve az bulutlu 16
İzmir: Parçalı ve az bulutlu 24
Adana: Parçalı ve az bulutlu 28
Bursa: Parçalı ve az bulutlu 22
Antalya: Az bulutlu 26
Samsun: Parçalı ve çok bulutlu 15
Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu 13
Erzurum: Parçalı bulutlu 15
Diyarbakır: Parçalı bulutlu 22
(İHA)

Kaynak: İHA

Etiketler: Güncel
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