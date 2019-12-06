Yurtta kadınlara saldıran memurun görev yeri değiştirilmiş

SAMSUN'da, kendisine kapıyı açmadıkları iddiasıyla 2 kadın görevliye tekme tokat saldırdığı anlar güvenlik kamerasına yansıyan, Karadeniz Kız Yurdu'nda görevli memur Mustafa K.'ye, kınama cezası verilip, görev yerinin değiştirildiği ortaya çıktı.

Olay, Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Kurupelit Yerleşkesi'ndeki Kredi ve Yurtlar Kurumu'na (KYK) bağlı Karadeniz Öğrenci Kız Yurdu'nda 24 Kasım 2018'de meydana geldi. Güvenlik memuru olan Mustafa K., iddiaya göre, yurtta görev yapan Nuray K., Serap U. ve Deniz T. ile kendisine kapıyı açmamaları nedeniyle tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine Mustafa K., Nuray K. ve Serap U.'ya tekme tokat saldırarak, yerlerde sürükledi. Görüntülerin ortaya çıkması üzerine Mustafa K. hakkında, adli ve idari soruşturma başlatıldı.