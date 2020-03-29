Yurtta kalan Cezayir vatandaşlarından teşekkür mektubu

KARABÜK'te, koronavirüs salgını nedeniyle uçuş sahasına kapanan ülkelerine geri dönemeyen Cezayirliler, yerleştirildikleri yurtta misafir edilirken, sunulan yardım için teşekkür mektubu yazdı.

Koronavirüs salgını nedeniyle uçuş sahaları kapanan ülkelerine gidemeyerek, günlerdir İstanbul Havalimanı'nda bekleyen Cezayir, Ürdün ve Tunus vatandaşları perşembe günü otobüslerde Karabük 'te Kredi Yurtlar Kurumu'na ait İsmail Necati Efendi Yurdu'na yerleştirildi. Yurtta misafir edilen Cezayirliler, teşekkür mektubu yazdı. Karabük Valiliği, Cezayirlilerin yazdığı mektubu paylaştı. Cezayirliler kendilerine sunulan yardım için teşekkür ederek, şunları yazdı: "Biz İstanbul havalimanında mahsur kalan Cezayir vatandaşları, 17 Mart 2020 tarihinden 26 Mart 2020 tarihine kadar İstanbul Havalimanı'ndaydık. Biz Cezayir vatandaşları olarak Türkiye Cumhuriyeti'ne teşekkürlerimizi sunuyoruz. Bize sunulan yardım için minnettarız. Biz çok zor durumda kaldık. İstanbul Havalimanı'nda yerde yattık, bazı kişiler sandalyede yatmak zorunda kaldı. Aileler perişan oldu, yemek bulmakta zorlanıyorduk ve bizimle çocuklar, yaşlı ve hastalar vardı. Şimdi Allah'a şükürler olsun, bizi başka yere naklettiler. Üniversite yurdundayız, yatacak yerimiz var ve yiyecek sıcak yemeğimiz var ve her şey kapımıza kadar geliyor ve bu bizi çok memnun ve mutlu etti. Bu memnuniyetimizi il göç müdürüne ve takım arkadaşlarına ve polislere ve bütün emeği geçen herkese, bize yardım eden herkese çok teşekkür ederiz Cezayir halkı adına. Hoşgörünüz ve iyi niyetinizi Cezayir halkı unutmayacak."

Kaynak: DHA