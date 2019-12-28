Haberler » Güncel » Yurtta kalan çocuklar için resim sergisi açtılar - Haber

Yurtta kalan çocuklar için resim sergisi açtılar

Malatya'da öğrenciler, yardım için resim sergisi açtı.

28.12.2019 13:57 | Son Güncelleme: 28.12.2019 14:02 Yurtta kalan çocuklar için resim sergisi açtılar
'da öğrenciler, yardım için resim sergisi açtı.

Malatya Park AVM'de bugün açılan ve Pazar akşamı sona erecek olan özel okul öğrencilerinin yaptığı resim sergisinden elde edilecek gelir, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na bağlı sevgi evleri yurtlarında kalan çocuklara verilecek.

Sergiyle ilgili açıklama yapan Resim Öğretmeni Mehmet Necip Duman, öğrencilerin 2019-2020 öğretim yılında yaptıkları resimleri satışa sunduklarını ifade ederek, "Resim tablolarının satışından elde edilecek geliri, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na bağlı sevgi evlerinde kalan çocuklara bağışlayacağız" ifadelerini kullandı. - MALATYA

Malatya, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

15:02   Konya'dan İdliblilere yardım - Haber
15:00   Şirinevler'de metrobüs yolcuya çaptı - Haber
14:59   Deneme YKS'ye geç kalanlar alınmadı - Haber
14:54   Organik restoran - Haber
14:54   Yayladağı'nda otomatik kapıya sıkışan yavru köpek kurtarıldı - Haber
13:58   Son dakika: Şirinevler durağında metrobüs bir kadın yolcuya çarptı! Seferler bir süre aksadı - Haber
13:04   "Baharın müjdecisi" kardelen ve çiğdemler erken çiçek açtı - Haber
12:56   1994'te teröristlerin saldırdığı köyde dev Türk bayrağı dalgalanıyor - Haber
11:50   Somali'de bombalı araçla saldırı! 2'si Türk vatandaşı 90 kişi yaşamını yitirdi - Haber
10:03   Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş ne konuştu: Sigara haramdır - Haber
28.12.2019 15:04:39