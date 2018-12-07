Yurtta kar, Alanya
'da deniz keyfi
ANTALYA - Yurdu etkisi altına almaya başlayan soğuk hava ve kar yağışı birçok bölgede hayatı felç ederken, Antalya
'nın Alanya ilçesinde ise Aralık
ayının gelmesine rağmen hava sıcaklığı 19 dereceye kadar ulaştı. İlçede sıcak havayı fırsat bilen turistler, güneşin ve denizin tadını çıkardı. Türkiye
'nin İstanbul
, Ankara
, Bolu
gibi birçok bölgesinde kar yağışı etkili olurken Alanya'da yazdan kalma günler yaşanıyor. Tatilciler, Aralık ayına rağmen güneşli havanın tadını denize girerek çıkardı. Hava sıcaklığının 19, deniz suyu sıcaklığı 20.5, nem oranının ise yüzde 35 derece ölçüldüğü ilçede güneşli havayı fırsat bilen turistler Kleopatra
, Keykubat ve Damlataş plajlarında denize girdi ve güneşlenmenin keyfini çıkardı. Bazı turistler ise kumlara kendilerini atıp güneşlenirken müzik dinleyerek kitap okudu. Sahilde yürüyen çiftler ve kumsalda oynayan küçük çocuklar ise renkli görüntüler oluşturdu. Meteoroloji yetkilileri, ilçede güneşli havanın Pazar gününe kadar süreceğini ardından yerini yağışlı havaya bırakacağını belirtti.
Antalya,Aralık,Alanya
07 Aralık 2018 Cuma 15:36