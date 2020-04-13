Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Yurtta karantina süresi dolanlar evlerine gönderildi

Bursa'da, Katar'dan gelerek yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Kredi Yurtlar Kurumuna bağlı yurtta karantinaya alınan 60 kişi, gözetim sürelerinin dolmasının ardından tahliye edildi.

13.04.2020 23:56 | Son Güncelleme: 13.04.2020 23:58
Bursa 'da, Katar 'dan gelerek yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Kredi Yurtlar Kurumuna bağlı yurtta karantinaya alınan 60 kişi, gözetim sürelerinin dolmasının ardından tahliye edildi.
İstanbul 'dan Bursa'ya 31 Mart'ta getirilerek Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Görükle Yerleşkesi'ndeki Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) Emir Sultan Erkek Öğrenci Yurdu'na yerleştirilen 60 kişinin 14 günlük karantina süresi doldu.
Yurttan ayrılanlardan bazıları karantinada geçirdikleri süre içinde kendilerine sunulan hizmet ve yakın ilgiden dolayı duydukları memnuniyeti görevlilere ifade etti.
Yetkililerin sosyal mesafe kuralına dikkat ederek uğurladığı vatandaşlar, son sağlık kontrollerinin ardından otobüslerle memleketlerine gönderildi. Yurtta karantina süresi dolanlar evlerine gönderildi

Kaynak: AA

Etiketler: İstanbul, Katar, Bursa, Güncel
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Babacan’dan Soylu’nun kabul edilmeyen istifasıyla ilgili ilk yorum Haberler
Babacan'dan Soylu'nun kabul edilmeyen istifasıyla ilgili ilk yorum
90 bin kişinin tahliye olacağı infaz düzenlemesi Meclis’ten geçti Haberler
90 bin kişinin tahliye olacağı infaz düzenlemesi Meclis'ten geçti
Erdoğan’dan istifası kabul edilmeyen Soylu’yla ilgili ilk değerlendirme Haberler
Erdoğan'dan istifası kabul edilmeyen Soylu'yla ilgili ilk değerlendirme
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, istifa kararından neden vazgeçtiğini açıkladı Haberler
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, istifa kararından neden vazgeçtiğini açıkladı
Soylu’nun istifası konuşulurken ekrandan duyulan ses, televizyon tarihine geçti Haberler
Soylu'nun istifası konuşulurken ekrandan duyulan ses, televizyon tarihine geçti
İstifalar peş peşe geldi! Bir isim daha Söylemezsem Olmaz’dan ayrıldı Haberler
İstifalar peş peşe geldi! Bir isim daha Söylemezsem Olmaz'dan ayrıldı
Koronavirüse aldırmadan tarihi sarayın karşısında güpegündüz ilişkiye girdiler Haberler
Koronavirüse aldırmadan tarihi sarayın karşısında güpegündüz ilişkiye girdiler
Davutoğlu’ndan bir dönem beraber yol yürüdüğü Soylu’nun istifa kararına ilk yorum Haberler
Davutoğlu'ndan bir dönem beraber yol yürüdüğü Soylu'nun istifa kararına ilk yorum
Haberler ›› Güncel ››Yurtta karantina süresi dolanlar evlerine gönderildi - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

00:38: Aydın'da yakınları tarafından aranan adam ölü bulundu - Haber 00:36: Libya'da Hükümet güçleri 3 bin kilometrekare alanı Hafter milislerinden geri aldı - Haber 00:30: ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo Açıklaması - Haber 00:29: Drift yapan alkollü sürücüye 7 bin lira ceza - Haber 00:25: Atatürk'ün Ayvalık'a gelişinin 86. yıldönümü sade bir törenle kutlandı - Haber 00:21: Son Dakika: 90 bin kişinin tahliye olacağı infaz düzenlemesi Meclis'ten geçerek yasalaştı - Haber 23:41: Ali Babacan, Soylu'nun kabul edilmeyen istifasıyla ilgili konuştu: Hiçbir şey yokmuş gibi devam etmek anlaşılır gibi değil - Haberler 10:20: Soylu'nun istifası konuşulurken ekrandan duyulan ses, televizyon tarihine geçti - Haberler