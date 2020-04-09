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Yurtta karantinada kalan öğrenciden videolu teşekkür

Yurtta karantinada kalan öğrenciden videolu teşekkür Karaman'da Kredi ve Yurtlar Kurumu Öğrenci Yurdunda karantinada bulunan bir öğrenci, kendilerine gösterilen ilgi ve alakadan dolayı devlete ve görevlilere çektiği video ile teşekkür etti.

09.04.2020 10:29 | Son Güncelleme: 09.04.2020 10:31
Yurtta karantinada kalan öğrenciden videolu teşekkür
KARAMAN - Karaman 'da Kredi ve Yurtlar Kurumu Öğrenci Yurdunda karantinada bulunan bir öğrenci, kendilerine gösterilen ilgi ve alakadan dolayı devlete ve görevlilere çektiği video ile teşekkür etti.
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden Türkiye'ye getirilen aralarında öğrencilerinde bulunduğu 473 kişi, 14 gün karantinada kalacakları Karaman'daki KYK'ya ait öğrenci yurduna yerleştirildi. 8 gündür karantinada olan öğrencilerden Erbil Yıldız, çektiği video ile Karaman'da karantina sürecini anlattı. Hiç bir şeyin göründüğü gibi olmadığını söyleyen Yıldız, "Şuan da Karaman'da Hatuniye Kız Öğrenci Yurdu'nda karantina altındayız. Geçtiğimiz haftalarda devletimizin yurdunda kalıp, insanların eşyalarını karıştıran ve devletimize hakaret eden insanlara şahit olduk. Hiç de göründüğü gibi değil. Onlar kendi yaptıklarıyla kendilerine kalsınlar. Şuan bize burada çok iyi bakıyorlar. Hiç bir eksiğimiz yok. Bütün ihtiyaçlarımız devletimiz tarafından karşılanıyor. Her şeyimiz çok iyi. İnşallah bu süreyi atlatacağız. Biz bugün sağlıkçılara, UMKE, AFAD ve polis memurlarımıza ülkemize yapmış oldukları fedakarlıklardan dolayı teşekkür etmek amaçlı elimizden geldiği kadar bütün yurtta kalan karantinadaki arkadaşlarımla birlikte camlardan onlara alkışlar tutarak teşekkürlerimizi sunuyoruz. Sizlerden ricam devletimizin yurdunda kalıp da devletimizin ekmeğini yiyen insanların eşyalarını karıştıran ve devletimize hakaret eden insanlara inat bizim onlara karşı göstermiş olduğumuz bu teşekkürü yayınlamanızı istiyorum. İnşallah her şey düzelecek, devletimiz ve biz bu zor zamanlardan kurtulacağız" dedi. Yurtta karantinada kalan öğrenciden videolu teşekkür

Kaynak: İHA

Etiketler: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Yurtlar Kurumu, Karaman, Genel
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