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Yurtta karantinada kalan TIR sürücüsünün bıraktığı mektup duygulandırdı

Yurtta karantinada kalan TIR sürücüsünün bıraktığı mektup duygulandırdı ZONGULDAK'ta karantina altına alınan TIR şoförü, evine gönderilmeden önce 14 gün gözlem altında tutulduğu yurtta görevliler için yazdığı mektup ve dolaptan yediği yiyeceklerin ücreti olarak bıraktığı 50 lira duygulandırdı.

09.04.2020 14:01 | Son Güncelleme: 09.04.2020 14:01
Yurtta karantinada kalan TIR sürücüsünün bıraktığı mektup duygulandırdı

Yurtta karantinada kalan TIR sürücüsünün bıraktığı mektup duygulandırdı

ZONGULDAK'ta karantina altına alınan TIR şoförü, evine gönderilmeden önce 14 gün gözlem altında tutulduğu yurtta görevliler için yazdığı mektup ve dolaptan yediği yiyeceklerin ücreti olarak bıraktığı 50 lira duygulandırdı.

Dışişleri Bakanlığı ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nca Ukrayna'da bulunan Türk TIR şoförleri, gemiyle Türkiye'ye getirildi. 22 Mart'ta 51, 28 Mart'ta 34 ve 29 Mart'ta da 18 şoför, Zonguldak 'a getirilerek Kredi ve Yurtlar Kurumu'na ait yurtta karantinaya alındı. 14 günlük karantina süresi dolan şoförler 5 Nisan'dan itibaren evlerine gönderilmeye başlandı. Sürücülerden biri, gitmeden önce görevlilere mektup ve dolapta öğrencilere ait yediği yiyeceklerin ücretini bıraktı. Mektubu bulan yurtta ki temizlik görevlileri duygu dolu anlar yaşadı. İsim yazmayan mektupta şunlar yazdı:

"22 Mart 2020 pazar günü Ukrayna'dan Zonguldak limanına geldim. Liman içerisinde polis, AFAD ve gönüllü Kızılay ekibi bekliyordu. Bizleri toplayıp kız öğrenci yurduna getirdiler. 14 gün korona virüs karantinasına aldılar. İstemeyerek de olsa odada bulunan dolapta su ısıtıcısı, çay, kahve, çerez ve buzdolabında bulunan yiyecekler vardı. Onları yedim ya da içtim. Hakkınızı helal edin. Gördüğümüz ilgiden dolayı öncelikle Zonguldak Valisine, polis, AFAD ve gönüllü Kızılay ekibine en içten kalbimle teşekkür ederim. Allah devletimize zeval vermesin. Bu musibetten inşallah en yakın zamanda kurtuluruz."

"DUYGULANDIK"

Kızılay Zonguldak Şube Başkanı Aydın Ergenç, yurtta görevli personel ile Kızılay görevlilerin bu sürede özveriyle TIR şoförlerine yardımcı olduğunu söyledi. Mektubu görünce çok duygulandıklarını ifade eden Ergenç, "Biz 30 öğrencimizle karantina yurdunda kalan arkadaşlarımıza destek veriyoruz. Genç Kızılay grubumuz, AFAD ve yurt görevlilerimiz var. Duygulandıran mesajlar alıyoruz. Karantina süresi dolup giden arkadaşlarımızın mesajları bizi duygulandırıyor. Onlar bizlere güç veriyor, görevlilerimiz mutlu oluyor. Bunlar çok güzel şeyler." dedi.


Kaynak: DHA

Etiketler: Zonguldak, Karantina, Kızılay, Güncel
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