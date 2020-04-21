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Yurtta karantinada tutulan vatandaşlara spor malzemesi dağıtıldı

Tokat'ta, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele tedbirleri kapsamında Hollanda'dan getirilen ve karantina amacıyla yurda yerleştirilen vatandaşlara egzersiz yapmaları için spor malzemeleri verildi.

21.04.2020 18:11 | Son Güncelleme: 21.04.2020 18:13
Tokat 'ta, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele tedbirleri kapsamında Hollanda 'dan getirilen ve karantina amacıyla yurda yerleştirilen vatandaşlara egzersiz yapmaları için spor malzemeleri verildi.
Hollanda'dan 17 Nisan'da getirilen 349 Türk vatandaşının, kaldıkları Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumuna (KYK) bağlı yurtta karantinaları sürüyor.
Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından, KYK Gülsüm Ana Öğrenci Yurdu'ndaki vatandaşlara egzersiz yapmaları için spor malzemeleri dağıtıldı.
Buradaki vatandaşlardan Dicle Tufançlı, Hollanda'da çalıştığını, 4 gün önce Tokat'ta karantinaya alındığını söyledi.
Yurtta her gün farklı sürprizlerle karşılaştıklarını belirten Tufançlı, şunları kaydetti:
"Bugün de saz ekibi var. Her ihtiyacımız en ince detayına kadar düşünülmüş. Devletimizin girişimleriyle dünyayı saran koronavirüs sebebiyle Türkiye'ye döndük. Burada 5 yıldızlı otellerdeki gibi hizmet veren yöneticilerimize teşekkürü borç biliyoruz. Başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Sağlık Bakanımız Fahrettin Koca olmak üzere emeği geçenlere teşekkür ediyorum." Yurtta karantinada tutulan vatandaşlara spor malzemesi dağıtıldı

Kaynak: AA

Etiketler: Hollanda, Tokat, Güncel
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