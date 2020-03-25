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Yurtta karantinaya alınan öğrencilere duygulandıran notlar

Yurtta karantinaya alınan öğrencilere duygulandıran notlarİTALYA'da ERASMUS programı kapsamında bulunan ve koronavirüs nedeniyle Samsun'a getirilen 401 öğrenci, yerleştirildikleri yurtta karantina altında tutuluyor.

25.03.2020 15:45 | Son Güncelleme: 25.03.2020 15:49
Yurtta karantinaya alınan öğrencilere duygulandıran notlar
İTALYA'da ERASMUS programı kapsamında bulunan ve koronavirüs nedeniyle Samsun 'a getirilen 401 öğrenci, yerleştirildikleri yurtta karantina altında tutuluyor. Daha önce yurtta kalan bir öğrencinin, karantina nedeniyle odasında kalacak olan öğrencilere, üzerinde 'Kendinize çok iyi bakın' yazılı not bırakması dikkat çekerken, diğer başka öğrenci ise dolabındaki yiyeceklerin 'afiyetle tüketilmesi' için Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü İsmail Kasapoğlu'na mesaj attı.
Türkiye'de üniversite okuyan ve ERASMUS programı kapsamında İtalya 'nın Roma ve Milano kentlerinde bulunan 401 öğrenci, koronavirüs nedeniyle gece saatlerinde Türk Hava Yolları'na ait iki uçakla Samsun Çarşamba Havalimanı'na getirildi. Burada yapılan ilk sağlık kontrolünün ardından özel, dezenfekte edilmiş otobüslerle öğrenciler, Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Kurupelit Yerleşkesi içinde bulunan Kredi ve Yurtlar kurumuna ait Münevver Ayaşlı Kız Öğrenci Yurdu'na yerleştirildi. Daha önce yurtta kalan Aleyna isimli öğrenci ise karantina nedeniyle odasında kalacak olan öğrenciye üzerinde 'Kendinize çok iyi bakın' yazılı not bıraktı.
'DOLAPTAKİ YİYECEKLERİ AFİYETLE YESİNLER'
Yine yurtta kalan Pelin isimli bir başka öğrenci de, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü İsmail Kasapoğlu'na mesaj atarak, dolabındaki yiyeceklerin yurda yerleşecek öğrenciler tarafından afiyetle yenilmesini istediğini iletti. Kasapoğu, duygulandığı mesajı, sosyal medya hesabından paylaştı. Pelin adlı öğrenci mesajında, Odalardaki eşyalar toplanmış, benim aklıma dün geldi. Buzdolabında yiyecekler olduğu keşke size daha önceden bilgi verseydim. Yanlış anlamayın müdürüm buzdolabında zeytin, reçel, elma, konserve, köy peyniri, salça, atıştırmalık fındık, ceviz gibi bir sürü yiyecek vardı. Sonuçta hepsi nimet, kişi gönül rahatlığı ile afiyetle yesin, helali hoş olsun. Hepsi temiz ürünlerdir. Rabbimin izniyle ülkemiz bu hastalığı da atlatır ifadelerine yer verdi. Kasapoğlu'nun paylaşımı çok sayıda sosyal medya takipçisinin beğenisini topladı.
Öte yandan yurdun önünde polis ekipleri de önlem amaçlı olarak görev yapıyor. Çevresinde dezenfekte çalışmaları sürdürülen yurtta kalan öğrencilerin, yemek ihtiyaçlarının ise AFAD ve Türk Kızılay'ı tarafından karşılandığı belirtildi. Öğrenciler, 14 gün süreyle burada karantina altında tutulacak.
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Yurtta karantinaya alınan öğrencilere duygulandıran notlar

Kaynak: DHA

Etiketler: Çarşamba Havalimanı, İtalya, Samsun, Güncel

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Yurtta karantinaya alınan öğrencilere duygulandıran notlar

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