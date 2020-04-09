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Yurtta karantinaya alınanların yemek ihtiyacını Türk Kızılay karşılıyor

Afyonkarahisar'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Kredi ve Yurtlar Kurumuna (KYK) ait Bacım Sultan Kız Öğrenci Yurdu'nda gözetim altında tutulan 511 vatandaşın yemekleri, Türk Kızılay tarafından veriliyor.

09.04.2020 17:51 | Son Güncelleme: 09.04.2020 17:54
Afyonkarahisar'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Kredi ve Yurtlar Kurumuna (KYK) ait Bacım Sultan Kız Öğrenci Yurdu'nda gözetim altında tutulan 511 vatandaşın yemekleri, Türk Kızılay tarafından veriliyor.
Yurdun yemekhanesinde görevli 50 Türk Kızılay personeli, hijyenik ortamda günlük 4 öğün yemek hazırlıyor. Yemekler, tek kişilik odalarda gözetim altında tutulan vatandaşlara görevliler tarafından götürülüyor.
Türk Kızılay Afyonkarahisar Şube Başkanı Fatih Okyar, gazetecilere yaptığı açıklamada, Dışişleri Bakanlığının, Türk vatandaşlarının yaşadığı her ülkede olağanüstü performans gösterdiğini belirterek, kimseyi sahipsiz bırakmadığını söyledi.
Irak'tan havayoluyla önce Ankara'ya, oradan da kara yoluyla Afyonkarahisar'a getirilerek KYK yurduna yerleştirilen 511 misafirin her türlü yemek ve gıda ihtiyaçlarını karşılamaya çalıştıklarını dile getiren Okyar, şöyle konuştu:
"Her gün kesintisiz 4 öğün misafirlerimize yemek veriyoruz. Gözetim altında tutulan vatandaşlarımız bizim bu çalışmamızdan oldukça memnunlar. Dualarını üzerimizden eksik etmiyorlar. Allah devletimize ve Kızılay'ımıza zeval vermesin."
"Türk Kızılayı her zaman olduğu gibi sahada aktif olarak çalışıyor"
Okyar, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü koordinasyonunda 511 vatandaşa hizmetlerin, İl Sağlık Müdürlüğü, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ve İl Emniyet Müdürlüğü görevlilerinin özverili çalışmalarıyla başarılı bir şekilde sürdürüldüğünü anlattı.
Misafirlerin yurtlara yerleştirilmeden önce bütün odalardaki her türlü ihtiyaçların hazırlandığını aktaran Okyar, şöyle konuştu:
"Bu süreçte ikinci günümüzdeyiz. 511 misafirimiz için 50 personelimiz burada bu hizmeti veriyor. Türk Kızılayı ailesi, her zaman olduğu gibi sahada aktif olarak çalışıyor. Koordinasyonumuzda hiç bir aksaklık söz konusu değil. Vatandaşlarımıza en iyi şekilde hizmet veriyoruz." Yurtta karantinaya alınanların yemek ihtiyacını Türk Kızılay karşılıyor

Kaynak: AA

Etiketler: Kızılay, Afyon, Güncel
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