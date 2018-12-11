11 Aralık 2018, 11:29
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Yurtta Kış

- Yurtta kış Sağanak Su birikintilerinin olduğu yolda trafiğin akması Yolda mahsur kalan araç Araç sahibinin konuşması Trafik polisinin sürücülere yardım etmesi Yurtta kış AdıyamanAdıyaman'da sabah saatlerinde etkili olan sağanak sonrası yaşanan sel nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda, özellikle...

- Yurtta kış
Sağanak
Su birikintilerinin olduğu yolda trafiğin akması
Yolda mahsur kalan araç
Araç sahibinin konuşması
Trafik polisinin sürücülere yardım etmesi Yurtta kış
Adıyaman

Adıyaman'da sabah saatlerinde etkili olan sağanak sonrası yaşanan sel nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda, özellikle iş merkezleri önlerinde su birikintileri oluştu.

Yunus Emre Mahallesi Adıyaman- Kahta kara yolu üzerinde iki araç, sağanaktan dolayı yolda mahsur kaldı. Trafik polis ekipleri, yolda oluşan su birikintilerinden dolayı araçların kontrollü geçişini sağladı.

Kent merkezinde yoğun yağıştan dolayı cadde ve sokaklar adeta göle döndü. Karayolları ekipleri, yollarda biriken suları tahliye etmek için çalışma başlattı.

Cadde ve sokaklarda bazı araçlar yolda ilerlemekte güçlük çekti.

Aracı mahsur kalan sürücü Selim Turan, yaptığı açıklamada, Adıyaman Otogarı'ndan kent merkezine geldiğini ve bu sırada aracının su birikintilerinden dolayı mahsur kaldığını belirterek, "Polis ekiplerine durumu bildirdim. Ekipler, çalışmalarını sürdürüyor. Polis ekiplerine teşekkür ederim." dedi. Sabah,Araç
11 Aralık 2018 Salı 11:29



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