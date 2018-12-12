Yurtta Kış

Şanlıurfa
, Kahramanmaraş
ve Adıyaman
'da etkili olan sağanak hayatı olumsuz etkiledi.
Şanlıurfa'da birkaç gündür süren yağmur
ve ardından oluşan sis, yer yer etkisini gösteriyor. Siverek
, Hilvan
ve Karaköprü
ilçelerinde etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 30 metreye kadar düştü.
Hava sıcaklığının 9 derece civarında ölçüldüğü kent merkezinde, yağmur nedeniyle trafikte de aksamalar yaşandı.
Kahramanmaraş
Kahramanmaraş'ta da dün başlayan sağanak etkisini sürdürüyor.
Kent merkezinde etkili olan yağış dolayısıyla cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu, vatandaşlar ve sürücüler zor anlar yaşadı.
Trafikte yaşanan aksamalara karşı trafik ekipleri ana arter ve kavşaklarda önlem aldı.
Sağanağın gece etkisini kaybetmesi bekleniyor.
Adıyaman
Adıyaman'da da dün başlayan sağanak zaman zaman etkisini artırıyor.
Sağanak nedeniyle oluşan su birikintileri kent merkezinde ve ilçelerde trafikte aksamalara yol açtı.
Yağış dolayısıyla Yeni Hal Pazarı'nda bulunan Hazreti Osman Camisi'ni de su bastı.
Cami imamı Muhammed Ballı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, istinat duvarından akan suyun camiye dolduğunu belirtti.
Su baskını dolayısıyla camide maddi zarar meydana geldiğini dile getiren Ballı, 2015 yılındaki sağanakta da camiyi su bastığını anımsattı.
Adıyaman,Kahramanmaraş,Şanlıurfa
12 Aralık 2018 Çarşamba 12:05