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Yurtta koronavirüs tedbirleri sürüyor

Gaziantep, Malatya, Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri sürüyor.

01.04.2020 13:20 | Son Güncelleme: 01.04.2020 13:54
Yurtta koronavirüs tedbirleri sürüyor
Gaziantep , Malatya , Şanlıurfa ve Kahramanmaraş 'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri sürüyor.
Gaziantep'teki belediyeler, kentin muhtelif yerlerinde dezenfeksiyona devam etti. Ekipler ayrıca yaşlıların ihtiyaçlarının karşılanması için ev ziyaretleri yaptı.
Öte yandan, Vali Davut Gül ile Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, servis minibüslerindeki sosyal mesafe kontrollerini denetledi.
Şahinbey Belediyesi ise kurduğu çağrı merkezi sayesinde vatandaşların taleplerini karşılamaya çalışıyor.
Toplam 20 kişinin görev aldığı çağrı merkezinde ihtiyaç sahibi ailelerin talepleri hızlı şekilde değerlendirip, istenen malzemeler adreslere teslim ediliyor.
Gençlik ve Spor Bakanlığının organize ettiği "sağlık çalışanları için siperlik üretimine", Nizip Gençlik Merkezindeki gençler de destek verdi.
Kurs öğretmenleri ve gönüllü gençlerden oluşan ekip tarafından yapılan siperlikler, İl Sağlık Müdürlüğüne gönderilecek.
Gençlik Merkezi Müdürü Faruk Çiçek, yaptığı açıklamada, siperlik üretiminin bir sosyal sorumluluk projesi olduğunu belirterek, "Hedefimiz öncelikle 10 bin siperlik yapıp sağlıkçılarımıza ulaştırmak." dedi.
Malatya
Malatya Valisi Aydın Baruş, maske ve dezenfektan üretimi yapan Fatma Aliye İMKB ile Hasan Akbudak İMKB mesleki ve teknik Anadolu liselerini ziyaret ederek, yetkililerden bilgi aldı.
Yetkililer, Fatma Aliye İMKB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde günlük yaklaşık 2 bin N95 standardında maske ürettiklerini, 20 bin maskenin ise sterilizasyonun ardından paketlenerek teslim edildiğini bildirdi.
Hasan Akbudak İMKB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde de 11 kimya öğretmeni ve 77 öğrencinin günlük 10 ton yüzey dezenfektanı ürettiği, günlük 500 litre de el dezenfektanı üretimine başlandığı belirtildi.
Battalgazi Belediyesine bağlı "Çöpçüler Korosu" ve zabıta ekipleri, evlerinde kalan vatandaşlara moral vermek için otobüsle sokakları gezerek konser verdi.
Tulumlarını giyip, maske ve eldivenlerini takan koro üyelerinin söylediği şarkılara, vatandaşlar da evlerin balkon ve pencerelerinden eşlik etti.
Şanlıurfa
Şanlıurfa'da merkez Haliliye Belediyesi ekipleri, ilçede bulunan aile sağlığı merkezlerini dezenfekte etti.
Suruç ilçesinde de sokağa çıkmaları kısıtlanan 65 yaş ve üstü ile kronik hastalığı olanların ihtiyaçları Vefa Sosyal Destek Grubu tarafından karşılanıyor.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri de Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Kenan Aktaş'ın talimatıyla 65 yaş ve üstü emekli 3 çarşı ve mahalle bekçisini ziyaret ederek, hazırlanan yardım malzemelerini teslim etti.
Kahramanmaraş
Kahramanmaraş İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından market, şarküteri ve unlu mamuller satan işletmelerde denetim ve bilgilendirme yapıldı.
Büyükşehir Belediyesi ekipleri ise 150 kişilik personelle cadde ve sokakları köpüklü su ve deterjanla yıkadı.
Onikişubat Belediyesi ekipleri de kamu kurumları, cami, okul, park ve bahçe, semt pazarı, cadde ve sokaklar ile dükkanlarda dezenfeksiyonu sürdürüyor.
Dulkadiroğlu Karacasu Çok Programlı Anadolu Lisesinde, sağlık çalışanları için yüz koruyucu siperlik üretimine başlandı.
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular

Kaynak: AA

Etiketler: Kahramanmaraş, Gaziantep, Şanlıurfa, Malatya, Güncel
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