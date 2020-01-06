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Yurtta rahatsızlanan 34 öğrenci, hastanede tedaviye alındı

Yurtta rahatsızlanan 34 öğrenci, hastanede tedaviye alındıELAZIĞ'da kız öğrenci yurdunda kalan 34 üniversiteli, gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.

06.01.2020 14:46 | Son Güncelleme: 06.01.2020 14:49
Yurtta rahatsızlanan 34 öğrenci, hastanede tedaviye alındı
ELAZIĞ'da kız öğrenci yurdunda kalan 34 üniversiteli, gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı. Merkeze bağlı Çayda Çıra Mahallesi'nde bulunun Gençlik ve İl Müdürlüğü bünyesindeki İzzet Paşa Kız Öğrenci Yurdu'nda kalan Fırat Üniversitesi'ndeki 34 öğrenci; mide bulantısı, kusma ve baş dönmesi yaşadı. Yurt yönetiminin ihbarıyla bölgeye çok sayıda ambulans sevk edildi. Sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalelerinin ardından 34 öğrenci ambulanslarla Fethi Sekin Şehir Hastanesi ve Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne götürüldü. Acil servisteki tedavilerinin ardından 30 öğrenci taburcu olurken, 4 öğrencinin ise tedavilerinin devam ettiği ve sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Yurtta rahatsızlanan 34 öğrenci, hastanede tedaviye alındı

Fırat Üniversitesi, Güncel

Kaynak: DHA


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