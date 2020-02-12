Haberler » Güncel » Yurtta soğuk hava ve kar yağışı etkisini sürdürüyor - Haber

Yurtta soğuk hava ve kar yağışı etkisini sürdürüyor

Kar güzel manzaralar oluştursa da zaman zaman da hayatı olumsuz etkiliyor.

12.02.2020 15:05 | Son Güncelleme: 12.02.2020 15:07
Kar güzel manzaralar oluştursa da zaman zaman da hayatı olumsuz etkiliyor. Kar nedeniyle kapanan yollar, ulaşımda aksamalara neden oluyor.
8 SÜRÜCÜ YOLDA MAHSUR KALDI
Hatay'ın Yayladağı ilçesinde akşam saatlerinde başlayan yoğun kar yağışına hazırlıksız yakalanan araç sürücüleri zor anlar yaşadı. 8 araç yolda mahsur kaldı. Sürücüler, ekiplerin uzun süren çalışması sonucu kurtarıldı.
TRABZON-GÜMÜŞHANE KARAYOLUNDA ÇIĞ DÜŞTÜ Dün akşam Trabzon- karayolu üzerinde çığ düştü.Çığ nedeniyle yoldan geçen 3 araç zarar görürken, kar kütleleri nedeniyle karayolu ulaşıma kapandı. Uzun araç kuyruklarının oluştuğu yol, temizleme çalışmalarının ardından çift yönlü ulaşıma açıldı.
AKARYAKIT İSTASYONUNUN ÇATISI ÇÖKTÜ
Bu görüntüler ise Giresun'dan. Eynesil ilçesinde bir akaryakıt istasyonunun çatısı biriken karın ağırlığına dayanamayarak çöktü. Olay anında istasyonda kimsenin olmaması olası bir can kaybını önledi.
ERZİNCAN'DA YOĞUN KAR YAĞIŞI ETKİLİ OLDU
Erzincan da kışın kendisini iyiden hissettirdiği kentlerden. Gece saatlerinde etkili olan kar yağışı sabah saatlerinde etkisini arttırdı. Şehir merkezine yağan lapa lapa kar kenti beyaza bürüdü.
ULUDAĞ'DA GÖZ GÖZÜ GÖRMÜYOR
'da da kar kalınlığı 2 metre ve 20 santimetreye ulaşırken, pistler kayak için ideal hale geldi. Uludağ'da aniden bastıran sis nedeniyle kayak pistleri kullanılamaz hale getirdi. Pistler günübirlikçi ziyaretçilere kaldı. Karda yuvarlanan, kartopu oynayan vatandaşlar Uludağ'ın keyfini çıkarttı.
(İHA)
Yurtta soğuk hava ve kar yağışı etkisini sürdürüyor

Gümüşhane, Trabzon, Uludağ, Güncel

Kaynak: İHA


Güncel

Son Dakika Haberleri

16:36  Kahramanmaraş'ın kurtuluşu ne zaman? Kahramanmaraş kurtuluş mücadelesinde yaşanan olayları!
15:29  Milan Juventus maçı ne zaman, saat kaçta Milan Juventus maçı hangi kanalda? Milan Juventus maçı şifresiz mi?
15:18  Hasan Kaçan kimdir? Hasan Kaçan kaç yaşında, nereli?
14:25  Silahşör nasıl yazılır? Silahşor mu, silahşör mü? Silahşör ne demek?
13:48  KORAL nedir? KORAL harp sistemi özellikleri nelerdir?
12.02.2020 16:57:08