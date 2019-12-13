Haberler » Güncel » Yurtta zehirlenen 103 öğrenci taburcu edildi - Haber

Yurtta zehirlenen 103 öğrenci taburcu edildi

Çorum'un Osmancık ilçesinde bir kız öğrenci yurdunda, kombi bacasının yerinden çıkması sonucu sızan karbonmonoksit gazının yurda dolması nedeniyle zehirlenen 103 öğrencinin tedavileri tamamlandı.

13.12.2019 15:24 | Son Güncelleme: 13.12.2019 15:29Yurtta zehirlenen 103 öğrenci taburcu edildi
'un ilçesinde bir kız öğrenci yurdunda, kombi bacasının yerinden çıkması sonucu sızan karbonmonoksit gazının yurda dolması nedeniyle zehirlenen 103 öğrencinin tedavileri tamamlandı.

Çorum Valiliğinden yapılan açıklamada Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Osmancık Devlet Hastanesinde tedavi altına alınan alınan öğrencilerin taburcu edildiği açıklandı.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Osmancık ilçemizde 103 öğrencimizin kaldığı Ömer Derindere Fen Lisesi Kız öğrenci Pansiyonunda 12.12.2019 tarihinde vuku bulan üzücü zehirlenme olayına maruz kalarak, Osmancık İlçemiz Devlet Hastanesinde ve İlimiz Merkezindeki hastanelerde sıhhi takibi yapılan öğrencilerimizin tamamı şifa bularak taburcu edilmişlerdir. Tüm öğrencilerimize, velilerimize ve Milli Eğitim camiasına geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Kamuoyuna duyurulur." - ÇORUM

Hitit Üniversitesi, Osmancık, Çorum, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

16:32 Tarihi Mardin'in Yayalaştırılması ve Cumhuriyet Meydanı Projesi - Haber
16:30 Gazeteci-Yazar Yavuz Donat, yakın tarihe ışık tuttu! - Haber
16:30 Ağrı Özel İdaresi Genel Sekreteri Tenekeci, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı - Haber
16:30 Rus askeri gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçti - Haber
16:25 Ali Kuşçuoğlu'nun annesi toprağa verildi - Haber
15:59 Palu Ailesi'nin damadı çocuklarını koruma altına alan memurları ölümle tehdit etmiş - Haber
15:58 Profesör Doktor Mikdat Kadıoğlu: Karadenizlilere müjde, burnunuz küçülecek, daha düzgün olacak - Haber
13:39 "Çocuğum Adnan Oktar'a feda olsun" diyen Nursel Tekin, tahliye edildi - Haber
13:24 Son dakika: Adnan Oktar davasında 91 kişiye tahliye kararı çıktı - Haber
11:33 Sigorta şirketlerini 4 milyon lira dolandıran çeteye operasyon - Haber
13.12.2019 16:33:31