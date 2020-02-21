Haberler » 3. Sayfa » Yurttaki çocuklara cinsel istismarda bulunan sanığa 36 yıl hapis - Haberler

Yurttaki çocuklara cinsel istismarda bulunan sanığa 36 yıl hapis

Eskişehir'de bir yurtta 2 çocuğa cinsel istismarda bulunan sanığa 36 yıl hapis cezası verildi.

21.02.2020 15:03 | Son Güncelleme: 21.02.2020 15:03Yurttaki çocuklara cinsel istismarda bulunan sanığa 36 yıl hapis
'de bir yurtta 2 çocuğa cinsel istismarda bulunan sanığa 36 yıl hapis cezası verildi.

Eskişehir 1'inci Ağır Ceza Mahkemesindeki davanın karar duruşmasına tutuklu sanık Ahmet C. (34), mağdur O.B. (19), S.G. (19), yakınları ve taraf avukatları katıldı. Hakkında yapılan suçlamaları reddeden sanık, tahliye ve beraatini talep etti. Mağdur S.G. ise "2014-2016 yıllarında 6'ncı sınıf öğrencisiydim. Olay o zaman oldu. Bir dini yurtta kalıyordum. O süre zarfında sanık bana ve arkadaşım O.B.'ye cinsel istismarda bulundu. Yaşım küçük olduğu için şikayetçi olmamıştım. 2019 yılında şikayet ettim. Sanığın cezalandırılmasını istiyorum" dedi.

Mahkeme heyeti, 'küçük yaştaki çocuğa cinsel istismarda bulunmak' suçundan sanığa 2 kez 18 yıl hapis cezası vererek tutukluluk halinin devamına hükmetti. - ESKİŞEHİR

Eskişehir, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

HABER YORUMLARI
3. Sayfa

Son Dakika Haberleri

14:39  Prof. Dr. İrfan Suat Günsel kimdir? Prof. Dr. İrfan Suat Günsel hayatı ve biyografisi!
14:29  KKTC'nin ilk yerli otomobili Günsel'in özellikleri nelerdir?
12:06  Her Şey Mümkün filmi konusu nedir? Her Şey Mümkün oyuncuları ve Her Şey Mümkün özeti!
11:49  2020 Kandil günleri! Regaip Kandili ne zaman? Regaip gecesi hangi gün?
11:35  Cemre ne zaman düşecek? 2020 cemre tarihleri? Cemre suya ve toprağa ne zaman düşecek?
21.02.2020 17:28:43