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Yurttaki karantina misafirine, doğum günü sürprizi

UMRE için gittikleri Suudi Arabistan'dan döndükten sonra Konya'daki yurtta karantinaya alınanlardan Fatma Kıyak'a, AFAD ve polis ekiplerince doğum günü sürprizi yapıldı.

16.04.2020 17:39 | Son Güncelleme: 16.04.2020 17:39
Yurttaki karantina misafirine, doğum günü sürprizi

UMRE için gittikleri Suudi Arabistan'dan döndükten sonra Konya 'daki yurtta karantinaya alınanlardan Fatma Kıyak'a, AFAD ve polis ekiplerince doğum günü sürprizi yapıldı. Şubat ayı sonlarında Suudi Arabistan'a umre için giden 366 kişi, koronavirüs tedbirleri kapsamında orada karantinaya alındı. Uçaklarla 12 Nisan günü yurda dönen kişiler, bu kez Konya'daki yurtta karantinaya alındı. Yurt misafirlerinden Fatma Kıyak'a, AFAD ve polis ekiplerince doğum günü sürprizi yapıldı. Odasının kapısını açtığında, pastayla doğum gününün kutlandığını gören Kıyak, duygulanıp, gözyaşı döktü. İlk defa doğum günü kutladığını belirten Fatma Kıyak'a, polis ekiplerince Türk bayrağı, AFAD görevlilerince de Kur'an-ı Kerim hediye edildi. Bu anlar ise cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.


Kaynak: DHA

Etiketler: Konya, Polis, AFAD, Güncel
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