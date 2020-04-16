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"Yurttaki kardeşleri"ne siperli maske ürettiler

Antalya Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü bünyesinde devlet koruması altındaki üç çocuk, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında yurttaki arkadaşları için siperli maske üretti.

16.04.2020 11:22 | Son Güncelleme: 16.04.2020 11:43
Antalya Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü bünyesinde devlet koruması altındaki üç çocuk, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında yurttaki arkadaşları için siperli maske üretti.
Antalya Çocuk Evleri Sitesi'nde yaşayan 13-17 yaş grubundaki üç arkadaş, kendileri gibi devlet korumasında bulunan, "kardeşlerimiz" dedikleri çocuklar için siperli maske üretmeye karar verdi.
Aldıkları kararı paylaştıkları kurum müdürü ve öğretmenlerinden tam destek alan üç arkadaş, temin edilen malzemelerle, internetten yapımını öğrendikleri maskeyi, öğretmenler odasında üretmeye başladı.
Her fırsata bir araya gelerek çalışan üç arkadaş, 8 günde ürettikleri 200 siperli maskeyi, devletin himayesindeki diğer çocuklara dağıttı.
Çocuklar, şimdi de huzurevindeki büyükleri için çalışmaya devam ediyor.
"Karınca misali, devletimize küçük de olsa katkı için çalışıyoruz"
Çocuklardan K.A, AA muhabirine, ortaya çıkan virüs salgını sonrası bütün tedbirlere uyduklarını söyledi.
Devletin ekmeğiyle büyüdükleri için her zaman onun ve milletin emrinde olduklarını anlatan K.A, "Vatana, millete hizmet anlayışıyla, 'Bir maske, bir maskedir.' düşüncesiyle çalışmaya başladık. Yerdeki bir çöpü dahi kaldırmak vatana, millete hizmettir." dedi.
Her zaman üretim yapmak istediklerini belirten K.A, maskeyi hediye ettikleri kardeşlerinin çok sevindiğini dile getirdi.
Her ürettikleri maskede tarifi imkansız bir mutluluk yaşadıklarını vurgulayan K.A, "Karınca misali, devletimize küçük de olsa katkımızın olması için çalışıyoruz. Bu devlete olan borcumuzdur. Şimdi yaşlılarımız için çalışıyoruz. En kısa zamanda onlara da hediyelerimizi ulaştıracağız." diye konuştu.
Çocukların davranışı gururlandırdı
Antalya Çocuk Evleri Sitesi Müdürü Ali Öztürk, kurumlarında yetişen çocukların bu şekilde üretim çalışması yapmasının kendilerini duygulandırdığını ifade etti.
Çocukların kendi emekleriyle çalışmaya başladığını anlatan Öztürk, "Verdiğimiz emekleri böyle görmek, geleceğimizin teminatı gençlerimizin böyle yetişiyor olması bizi çok daha ümitlendirdi, gururlandırdı. Çocuklarımızın böyle fikirlerle gelmesi bizim de motivasyonumuzu yükseltiyor." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Etiketler: Antalya, Güncel
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