Yurttan ayrılan öğrenciden karantinadakiler için kolonya armağanı

Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulunun tedbirleri doğrultusunda Valilik koordinasyonunda Almanya , İspanya, Fransa, Avusturya, Norveç, Danimarka, İsveç, Belçika ve Hollanda 'dan İstanbul'a gelecek vatandaşların 14 gün süreyle karantina/gözetim altına alınacağı yurttan ayrılan bir öğrenci, kolonya ve bir not bıraktı.Karantina gözetim tedbirleri alınmasının ardından 9 Avrupa ülkesinden gelecek vatandaşlar için tahsis edilen yurtlardan biri olan KYK Fatih Sultan Mehmet Karma Öğrenci Yurdu'nda dezenfekte işlemi gerçekleşti.Ekipler tarafından 6 bloklu tüm yurt binaları tekrar dezenfekte edilirken, odalara havlu, terlik, diş macunu ve fırçası, sabunla çöp poşeti bırakıldı.Toplam bin 72 odası bulunan yurda yerleştirilecek vatandaşlar için her türlü önlem alınırken, karantinadakilerin her gün doktor kontrolünden geçecekleri belirtildi.Yurttan ayrılan öğrenciden kolonya ve notÖğrencilerin geçici olarak diğer KYK yurtlarına yerleştirilmesinin ardından ekipler odalarda yaptığı temizlik sırasında bir dolabın açık ve içerisinde kolonya, dedorant ve bir not gördü.Karantinaya alınacak vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini ileten öğrenci, notunda şu ifadelerini aktardı:"Selamün aleyküm Allah umre ziyaretinizi kabul eylesin. İnşallah hayırlı haberlerle ayrılırsınız buradan. Kolonya ikramımız olsun : ). Duanıza talibiz, Allah'a emanet olun. Buzdolabımız biraz pis. Biz de yeni gelmiştik odaya kusura bakmayın, selametle."

Kaynak: AA