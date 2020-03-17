Yurttan çıkan üniversite öğrencisinden duygulandıran not
Korona virüsü nedeniyle karantina alanı oluşturmak için boşaltılan Fatih Sultan Mehmet Öğrenci Yurdu'nda bir öğrencinin bıraktığı not duygulandırdı.
17.03.2020 15:50 | Son Güncelleme: 17.03.2020 15:50
Korona virüsü nedeniyle karantina alanı oluşturmak için boşaltılan Fatih Sultan Mehmet Öğrenci Yurdu'nda bir öğrencinin bıraktığı not duygulandırdı. Dolabına kolonya ve sabun bırakan öğrenci "Kolonya ikramımız olsun, duanıza talibiz" notu yazdı.
İstanbul 'da Başakşehir 'deki Kanuni Sultan Süleyman Öğrenci Yurdu, Güngören Fatih Sultan Mehmet Öğrenci Yurdu ve Florya Beşyol Kız Öğrenci yurdu, korona virüs tedbirleri kapsamında karantina alanı oluşturmak için boşaltıldı. Yurtlarda temizlik ve dezenfekte çalışması yapılarak, olası karantina vak'aları için hazırlandı. Yurt çevresinde de polis ekipleri güvenlik önlemleri aldı.
"KOLONYA İKRAMIMIZ OLSUN, DUANIZA TALİBİZ"
Boşaltılan Fatih Sultan Mehmet Öğrenci Yurdu'ndan çıkan bir öğrencinin bıraktığı not ise duygulandırdı. Odadan çıkarken dolabına kolonya ve sabun bırakan öğrenci "Allah Umre ibadetinizi kabul eylesin. İnşallah hayırlı haberlerle ayrılırsınız. Kolonya ikramımız olsun. Duanıza talibiz. Allah'a emanet olun. Buzdolabımız biraz pis, biz de yeni gelmiştik odaya kusura bakmayın, selametle kalın" notu yazdı.
İstanbul Vali Yardımcısı Bahattin Atçı "Hazırlıklarımız tamam, onları en güzel şekilde misafir edeceğiz"
Karantina alanına dönüştürülen yurtlarla ilgili açıklama yapan İstanbul Vali Yardımcısı Bahattin Atçı, "Dünden beri yurdumuzda kalan öğrencileri tahliye ettik. Şimdi Avrupa'dan gelen vatandaşlarımız misafir olacak. Burada 1072 odamız var. Her odada bir kişi kalacak şekilde planlama yapık. Başka yurtlarımız da hazırlandı. Münih'ten gelin uçak şu sıralarda indi. Burada hazırlıklarımız tamamlandı. En güzel şekilde burada misafir etmeye çalışacağız" dedi.
(Doğancan Cesur/İHA)
İstanbul 'da Başakşehir 'deki Kanuni Sultan Süleyman Öğrenci Yurdu, Güngören Fatih Sultan Mehmet Öğrenci Yurdu ve Florya Beşyol Kız Öğrenci yurdu, korona virüs tedbirleri kapsamında karantina alanı oluşturmak için boşaltıldı. Yurtlarda temizlik ve dezenfekte çalışması yapılarak, olası karantina vak'aları için hazırlandı. Yurt çevresinde de polis ekipleri güvenlik önlemleri aldı.
"KOLONYA İKRAMIMIZ OLSUN, DUANIZA TALİBİZ"
Boşaltılan Fatih Sultan Mehmet Öğrenci Yurdu'ndan çıkan bir öğrencinin bıraktığı not ise duygulandırdı. Odadan çıkarken dolabına kolonya ve sabun bırakan öğrenci "Allah Umre ibadetinizi kabul eylesin. İnşallah hayırlı haberlerle ayrılırsınız. Kolonya ikramımız olsun. Duanıza talibiz. Allah'a emanet olun. Buzdolabımız biraz pis, biz de yeni gelmiştik odaya kusura bakmayın, selametle kalın" notu yazdı.
İstanbul Vali Yardımcısı Bahattin Atçı "Hazırlıklarımız tamam, onları en güzel şekilde misafir edeceğiz"
Karantina alanına dönüştürülen yurtlarla ilgili açıklama yapan İstanbul Vali Yardımcısı Bahattin Atçı, "Dünden beri yurdumuzda kalan öğrencileri tahliye ettik. Şimdi Avrupa'dan gelen vatandaşlarımız misafir olacak. Burada 1072 odamız var. Her odada bir kişi kalacak şekilde planlama yapık. Başka yurtlarımız da hazırlandı. Münih'ten gelin uçak şu sıralarda indi. Burada hazırlıklarımız tamamlandı. En güzel şekilde burada misafir etmeye çalışacağız" dedi.
(Doğancan Cesur/İHA)
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Kaynak: İHA
Etiketler : Kanuni Sultan Süleyman, Fatih Sultan Mehmet, Başakşehir, İstanbul, Güncel
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