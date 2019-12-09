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Yurttan kaçan kızlar, fuhuş batağına düştü

İstanbul'da yurttan kaçarak fuhuş tuzağına düştükleri belirlenen 17 yaşındaki 2 kız çocuğu, polis ekipleri tarafından düzenlenen başarılı operasyonla kurtarıldı.

09.12.2019 13:56 | Son Güncelleme: 09.12.2019 14:35

'da her yıl ortalama 7 bin çocuk evinden ve yurtlardan kaçıyor. Kayıp çocukların bulunması için 'Çocuk Koruma Timleri' oluşturuldu. Son 2 ay içerisinde 151 kayıp çocuk İstanbul'un karanlık sokaklarından alınarak koruma altına alındı. Ataşehir ve Kartal'da yurttan kaçan 17 yaşındaki 2 kız çocuğu da fuhuş çetesinin elinden kurtarıldı. Kız çocuklarını uyuşturucuya alıştırarak istismarda bulunan 5 kişi gözaltına alındı.

CNN Türk TV İstihbarat Şefi Nihat Uludağ'ın haberine göre, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü kayıp çocukların biran önce bulunması için İstanbul Çocuk Şube Müdürlüğü bünyesinde 'Çocuk Koruma Timleri' oluşturdu. Bu timler gece göreve başlıyor gün aydınlanana kadar kayıp çocukların izini sürüyor. Kayıp çocukların özellikle eğlence mekanları ve internet kafelere sığınması polisi bu yönde çalışma yapmaya itiyor.

KİMLİK SAHTE ÇIKTI

Yapılan çalışmalar sırasında Kartal'da alkollü bir mekanda genç bir kız polisin dikkatini çekti. İşletme sahibi genç kıza ait olduğunu söylediği bir kimlik gösterdi. Ancak yapılan çalışmalarda kimliğin sahte olduğu genç kızın da yurttan kaçan 17 yaşındaki F.K. olduğu belirlendi. Genç kız, işletme sahibinin kendisini uyuşturucuya alıştırıp istismar ettiğini söyledi. İşletme sahibinin de aralarında bulunduğu 5 kişi gözaltına alındı.

YURTTAN KAÇTIĞI ORTAYA ÇIKTI

Başka bir operasyon ise Ataşehir'de yapıldı. Alkollü bir mekanda masada oturan küçük kız da polisin dikkatini çekti. Zorla konsamatrislik yaptırılan 17 yaşındaki kızın da yurttan kaçtığı belirlendi. ekipleri iki küçük kızı alarak koruma altına aldı.

SURİYELİ İKİ KARDEŞ KORUMA ALTINA ALINDI

Beyoğlu'ndaki bir internet kafede yapılan denetimler sırasında 9 ve 11 yaşlarındaki 2 kardeşde bulunarak koruma altına alındılar. Çocuk Koruma Timleri kurulalı henüz 2 ay olmasına rağmen binlerce eğlence merkezi ve internet kafelerde aramalar yaptılar. Buralarda evlerinden veya yurtlardan kaçtığı belirlenen 151 çocuk bulunarak koruma altına alındı.

Yurttan kaçan kızlar, fuhuş batağına düştü

İstanbul, Polis, 3. Sayfa, Güncel


HABER YORUMLARI (4)
HER YERDE ADALET, HERKESE ADALET.:SU TESTİSİ SU YOLUNDA KIRILIR. TUZAK MUZAK YALAN. ONLAR O YOLA KENDİ İSTEKLERİYLE ÇIKMIŞLARDIR. ŞU AN YAŞLARI YETMİYOR DEMEKKİ. 18 İNİ BASTIKLARI DAKİKA YİNE AYNI YERE GİDERLER, , , ALLAH ISLAH ETSİN. .
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46:Yazıklar olsun
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HAKİDA HOKKU TORANAGA:''17 YALINDA'' ne demek? Ben Türkce ögreniyor ama bunu anlamiyor. Ben cok kötü talebe, hic bir sey dogru ögrenemiyor.
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DAYI AMA ANKARADA DEĞİL:Ben sana öğrereceğim merak etme sen hem türkçe hemde dalga nasıl geçilmez öğreneceksiniz.klavye zırtopozları........
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