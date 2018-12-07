Yurttan Kış Manzaraları

07 Aralık 2018 Cuma 13:11



07 Aralık 2018 Cuma 13:11

Kış etkisini iyiden iyiye hissettirmeye başladı. Doğu Anadolu Bölgesi buz tuttu. Soğuk hava yine en çok Doğu Anadolu Bölgesi'nde etkili oluyor. Zira, gece en düşük hava sıcaklığı Iğdır, Erzincan, Ardahan, Ağrı, Erzurum ve Kars'ta ölçüldü. En düşük sıcaklık sıfırın altında 10 dereceyle Kars'ta kaydedildi. Bolu Dağı'nda da kar yağışı sabah saatlerinde başladı. Gece saatlerinde başlayan sağanak yağış, sabah saatlerinde d-100 karayolu ve tem otoyolu bolu dağı mevkiilerinde yerini kar yağışına bıraktı. Etkisini kısa sürede gösteren ve yüksek kesimleri beyaz örtüyle kaplayan kar nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı.Güne karla başlayan bir başka şehir ise kış turizminin önemli merkezlerinden Nevşehir oldu. Aniden bastıran yağış, kenti beyaza bürüdü. ve kartpostallık görüntüler ortaya çıktı. Başkent de güne yağışlı havayla uyandı. Şehrin yüksek kesimlerinde yoğunlaşan kar, rüzgar ve soğuk hava nedeniyle yer yer tipiye dönüştü. Ekipler, buzlanma ihtimaline karşı yolları tuzladı.(İHA)