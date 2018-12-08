Yurttan Kış Manzaraları

Anadolu'nun birçok ili beyaz örtüyle kaplandı. Kar
yağışı ile birlikte güzel manzaralar ortaya çıkıyor. Ancak zaman zaman sıkıntılar da yaşanıyor.
Kar yağışı yurdun birçok yerinde etkili olmaya devam ediyor. Antalya
'dan, Burdur
'un kemer ilçesindeki yüksek gerilim hatlarındaki arızayı gidermek için yola çıkan 8 kişilik ekip karda mahsur kaldı. Kendi çabaları ile kurtulamayan çalışanlar yardım istedi. Paletli araçlarla bölgeye giden AFAD
ve jandarma ekipleri, yaklaşık 2 saat süren çalışmalar sonunda işçilere ulaştı ve 2 araç saplandığı yerden çıkarıldı. Yoğun kar yağışı hayvanları da etkiledi. Antalya'nın Korkuteli
ilçesi, Beydağları'nda 100 büyükbaş hayvan mahsur kaldı. İhbarı alan belediye ekipleri harekete geçti. Kilometrelerce yol greyderlerle açıldı. Yayladaki hayvanlar İçin patika oluşturuldu. Hayvanlar donmaktan kurtarıldı. Türkiye
'nin önemli kış turizm noktalarından olan Kars Sarıkamış
'ta kayak sezonu açıldı. Cıbıltepe Kayak Merkezi
'nde yapılan etkinlikler görüntülere sahne oldu. Açılışta aşıkların deyişleri ve Kafkas ekibinin gösterisi kayak severlerin nefeslerini kesti.
Beyaz örtü eşsiz ve doyumsuz görüntüleri de beraberinde getiriyor. Bilecik
ve Uşak
'ta kartpostallık görüntüler oluştu. Yaylaları, tepeleri ve ormanlık alanları adeta bir halı gibi örten beyaz örtü, havadan kaydedilen görüntüsü ile mest etti.
(İHA)
08 Aralık 2018 Cumartesi 17:11