Yurttan Kış Manzaraları

Kar
ve soğuk hava tüm yurdu etkisi altına aldı. Bir çok şehir beyaz örtüyle kaplandı.
Doğu Anadolu Bölgesinde 700'e yakın köy yolu ulaşıma kapandı, mahsur kalanlar araçlarla kurtarıldı. Kars
'ın Sarıkamış
ilçesinde, etkili olan kar yağışı nedeniyle köy okulları ile taşımalı eğitim veren okullar bir gün tatil edildi. Erzurum
, Erzincan
,Kars, Ardahan
ve Ağrı
'da da her yer beyaza büründü. Hava sıcaklığının sıfırın altında 10 derecelere kadar düştüğü Kars'ta havalar soğumasına rağmen bu leylek, göç edemedi ve kentte kaldı. Göç kervanına katılamayan leylek, geceyi ahırlarda geçiriyor. Kahramanmaraş
'ın da Elbistan
ve Ekinözü
ilçelerinde akşam saatlerinde başlayan kar, ilk ve orta dereceli okulları bir günlüğüne tatil etti. Tatil haberini alan çocuklar, soluğu dışarıda aldı. Beyaz örtünün hüküm sürdüğü yerlerden biri de Hakkari. Aralıklarla etkisini sürdüren yağışlı hava nedeniyle il genelinde 6 köy ve 16 mezra yolu ulaşıma kapandı. Ekipler, yolu açmak için aralıksız çalıştı. Gümüşhane
'de ise, kar nedeniyle 41 köy yolu ulaşıma kapandı. Yağışın ardından kent beyaza bürünürken, görüntüler kartpostalları aratmadı.
(İHA)
Ağrı,Kars,Kar
13 Aralık 2018 Perşembe 17:26