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Yurttan "Milli Dayanışma Kampanyası"na destek

Gaziantep, Şanlıurfa, Kahramanmaraş, Adıyaman, Malatya ve Kilis'te bazı valiler, belediye başkanları ve rektörler, "Milli Dayanışma Kampanyası"na destek verdi.

31.03.2020 13:28 | Son Güncelleme: 31.03.2020 13:28
Yurttan
Gaziantep , Şanlıurfa , Kahramanmaraş, Adıyaman , Malatya ve Kilis'te bazı valiler, belediye başkanları ve rektörler, "Milli Dayanışma Kampanyası"na destek verdi.
Kampanyanın açıklanmasının ardından Şehitmakil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu kampanyaya 7 maaşıyla destek oldu.
Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu kampanyaya 6 maaşını, Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Rektörü Prof. Dr. Ali Gür de bir maaşını bağışladığını duyurdu. Gür, sosyal medya hesabından senato üyeleriyle öğretim görevlilerine de çağrı yaptı.
Şanlıurfa
Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Milli Dayanışma Kampanyası"na bir aylık maaşını bağışladığını açıkladı.
Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül de kampanyaya 2 aylık maaşını bağışladığını belirtti.
Akçakale Belediye Başkanı Mehmet Yalçınkaya, Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli ve Bozova Belediye Başkanı Suphi Aksoy da birer maaşı ile kampanyaya destek verdi.
Kentteki bir çok kurum ve kuruluş çalışanları da kampanyaya maaşlarını bağışladı.
Kilis
Kampanyanın açıklanmasının ardından Kilis 7 Aralık Üniversitesi (KİYÜ) Rektörü Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun da kampanyaya bir maaşını bağışladığını duyurdu.
Karacoşkun, sosyal medya hesabından yayınladığı destek mesajında, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan tarafından başlatılan 'Milli Dayanışma Kampanyası'nı destekliyor ve bir maaş bağışlayarak katkı veriyorum. İmkanı olan herkesi bu kampanyaya katılmaya davet ediyorum. Allah, geçirdiğimiz şu zor günlerde yar ve yardımcımız olsun." ifadelerini kullandı.
Kahramanmaraş
Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, kampanyaya 2 maaşını bağışladığını açıkladı.
Göngör, "Birlik ve beraberlik içinde, #BizBizeYeterizTürkiyem." paylaşımında bulundu.
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Niyazı Can da 1 aylık maaşını bağışladığını belirtti.
Adıyaman
Adıyaman Valisi Aykut Pekmez, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Milli Dayanışma Kampanyası" çerçevesinde başlatılan kampanyaya bir maaşı bağışladığını açıkladı.
Pekmez, paylaşımında, "Milli Dayanışma Kampanyası' çerçevesinde bu ayki maaşımı bağışlayarak bu kampanyaya katılıyorum.
Rabb'im milletimize, devletimize zeval vermesin." ifadelerini kullandı.
Adıyaman İl Özel İdare Genel Sekreteri Sami Işık, "Milli Dayanışma Kampanyası"na bir maaşını bağışlayarak destek verdi.
- Malatya
İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay da "Milli Dayanışma Kampanyası" 20 bin lira bağışta bulunduğunu belirterek, üniversite çalışanlarını teşvik etmek amacıyla bağışını açıkladığını bildirdi.
Malatya Turgut Özal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Aysun Bay Karabulut da kampanyaya bir maaşıyla destek olduğunu duyurdu.
Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar ise kampanyaya 5 aylık maaşını bağışlayarak destek verdiğini açıklayarak, başlatılan "Milli Dayanışma Kampanyası"nı sonuna kadar desteklediğini belirtti.

Kaynak: AA

Etiketler: Şanlıurfa, Gaziantep, Adıyaman, Güncel
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