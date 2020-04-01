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Yurttan "Milli Dayanışma Kampanyası"na destek

Malatya, Şanlıurfa, Kahramanmaraş, Adıyaman ve Kilis'te valiler, kaymakamlar ve belediye başkanları, "Milli Dayanışma Kampanyası"na destek verdi.

01.04.2020 13:52 | Son Güncelleme: 01.04.2020 13:52
Yurttan
Malatya , Şanlıurfa, Kahramanmaraş , Adıyaman ve Kilis'te valiler, kaymakamlar ve belediye başkanları, "Milli Dayanışma Kampanyası"na destek verdi.
Malatya Valisi Aydın Baruş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Milli Dayanışma Kampanyası"na bir aylık maaşını bağışladığını açıkladı.
Baruş, paylaşımında, "Bugün tüm Türkiye olarak el ele verme günü, bugün zor durumda olan kardeşlerimize el uzatma günü. Toplumun tüm kesimleri olarak harekete geçme zamanı. Ben de naçizane olarak bir aylık maaşımı bağışlıyorum." ifadelerini kullandı.
Doğanşehir Belediye Başkanı Vahap Küçük ise 7 maaşını bağışlayarak kampanyaya destek oldu.
Küçük, kampanyaya ilişkin, "Devletimiz, aldığı tedbirlerle vatandaşının yanında olduğunu gösterdi. Zor günlerden geçiyoruz. Birlik ve dayanışma içinde birbirimize sahip çıkarak bu zor günleri aşacağız. Biz birlikte Türkiyeyiz, birlikte güçlüyüz. Salgına karşı mücadelemizden de hep birlikte galip çıkacağız." değerlendirmesinde bulundu.
Adıyaman ve Kahramanmaraş
Adıyaman İl Milli Eğitim Müdürü Ahmet Alagöz, "Milli Dayanışma Kampanyası"na bir aylık maaşını bağışladığını duyurdu.
Kahramanmaraş'ta Türkoğlu Belediye Başkanı Osman Okumuş, kampanyaya 3 maaşını bağışladığını belirterek, "Biz bize yeteriz Türkiyem. Belediyemizin değerli personelleriyle ve ilçe halkımla bu kampanyada biz de varız." ifadelerini kullandı.
Kilis ve Şanlıurfa
Kilis Belediye Başkanı Mehmet Abdi Bulut, "Milli Dayanışma Kampanyası"na bir maaşını bağışladığını duyurdu.
Başkan Bulut, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan tarafından başlatılan 'Milli Dayanışma Kampanyası'nı destekliyor bu kapsamda bir maaşımı bağışlıyorum. Vatandaşlarımızı imkanları dahilinde kampanyaya katılmaya davet ediyorum. Allah, geçirdiğimiz şu zor günlerde yar ve yardımcımız olsun." ifadelerini kullandı.
Harran Belediye Başkanı Mahmut Özyavuz, "Milli Dayanışma Kampanyası"na, 2 aylık maaşını bağışlayarak destek oldu.
Suruç Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Kenan Aktaş da 1 maaşını kampanyaya bağışladığını duyurdu.

Kaynak: AA

Etiketler: Kahramanmaraş, Adıyaman, Malatya, Güncel
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