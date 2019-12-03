Yürüme engelli avukat, 25 yıldır davalara bakıyor

BURSA'nın İnegöl ilçesinde geçirdiği trafik kazası sonucu yaralanıp, tekerlekli sandalyeye mahkum kalan avukat Semih Özsaraç (60), 25 yıldır mesleğini sürdürüyor.

Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden 1983 yılında mezun olan Semih Özsaraç, stajyer avukatlık yaptığı dönemde, davaya giderken geçirdiği trafik kazasında ağır yaralandı. Bacakları hareket kabiliyetini yitiren Semih Özsaraç, 10 yıl süren tedavinin ardından, 1994 yılında ilk davasına girdi. Tekerlekli sandalyelerle duruşmalara giren Özsaraç, 25 yıllık meslek hayatında çok sayıda davaya katıldı.

Engelli bireylere tavsiyelerde bulunan Özsaraç, her bireyin bir engelli adayı olduğunu belirterek, her ne olursa olsun hedeflerin yakalanabileceğinin altını çizdi.

ÇEVREMİN DESTEKLERİYLE HAYATA BAĞLANDIM

Ailesinin ve çevresinin desteğiyle hayata bağlandığını belirten avukat Semih Özsaraç, "Kaza sonucunda ayaklarım kabiliyetini kaybetti. 10 yıl boyunca tedavi sürecim oldu. 1994 yılında stajımı yaparak yeniden mesleğime başladım. Hayatın devam ettiğini kavradıktan sonra bununla yaşamayı öğrendim. Ailemin ve çevremin destekleriyle hayata bağlandım. Mesleğime sarıldım. O dönemde bu meslek zorluydu. Adliye sarayına girmek zorunda kalmıştım. Adalet sarayının daha uygun şartlarda olmasıyla böylece mesleğimi hızlı bir şekilde devam ettirmeye başladım" dedi.

İHTİYAÇLARIMI RAHATLIKLA SAĞLIYORUM

İnegöl'de engel görmediğini belirten avukat Özsaraç, "Birçok sosyal aktiviteye katılıyorum. Seçimlerde milletvekili adayı da oldum. Spor kulüplerinde çalıştım. Engellilik, sosyal yaşamı devam ettirmeme engel olmuyor; eğer çaba gösterilirse. İhtiyaçlarımı rahatlıkla sağlıyorum. En yakın destekçim, elektrikli arabam. Arabasız hiçbir yere gidemem. Aracımla giremediğim yerlere asla zorlayarak girmem, o yerlere gitmeyerek boykot ederim" diye konuştu.

YARDIMLAŞMA DUYGUSUYLA ZORLUKLARI AŞABİLİRİZ

Yardımlaşma duygusuyla engelleri aşabileceklerini belirten avukat Özsaraç, "3 Aralık Engeliler Günü'nde bizlerin de zor durumda kalmamamız için toplumun bu konuda destek vermesiyle bir çok engeli aşabiliriz. Devletin de bu konuda hassas olduğu açık. Birçok konuda önümüz açılıyor. Öncelikle insanın engelli de olsa bir mesleğinin olması ve bu mesleği yapacak ortamın bulunması önemli. Bunlarda toplumun ve devletin çalışmalarıyla yapılabilecek işler. Yardımlaşma duygusuyla zorlukları aşabiliriz" İfadelerini kullandı.

ŞİDDET GÖREN KADINLARI KORUYOR

Boşanmak isterken eziyet çeken, şiddet gören kadınlar üzerinde çok çalışma yaptığını belirten Özsaraç, "Bir yerde onları da engelli olarak görüyorum ve birbirimize yardım etmemiz gerektiğini söylüyorum. Birçok davayı da kadınlar lehine kazanmış bulunmaktayız. Onların yaşamlarını daha mutlu hale getirebilmek için elimizden geleni yapıyoruz" dedi.