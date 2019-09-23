Haberler » Güncel » Haber

Yürüme engelli vatandaşın akülü sandalye isteği

Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde doğuştan yürüme engelli olan 62 yaşındaki Ahmet Beklesin, bastonla yürüyemez duruma geldiğini belirterek yetkililerden yardım istedi.

23.09.2019 16:24Yürüme engelli vatandaşın akülü sandalye isteği
Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde doğuştan yürüme engelli olan 62 yaşındaki Ahmet Beklesin, bastonla yürüyemez duruma geldiğini belirterek yetkililerden yardım istedi.

Silvan ilçesi Selahattin Mahallesi TOKİ konutlarında oturan ve doğuştan yürüme engelli olarak dünyaya gelen 62 yaşındaki Ahmet Beklesin, uzun yıllardır baston kullanarak günlük ihtiyaçlarını karşıladı. Son dönemlerde bastonla da yürüyemez duruma gelen Beklesin, yetkililere seslenerek kendisine akülü sandalye yardımında bulunulmasını istedi. Beklesin, "62 yaşındayım doğuştan engelliyim, uzun yıllardır baston kullanıyorum. Ayaklarım ve baston artık beni taşıyamıyor. Şehir merkezinden yaklaşık 10 kilometre mesafede bulunan TOKİ'de ikamet ediyorum. Orada şehir merkezine gelmek için çok büyük eziyet çekiyorum. Şehir içi minibüslere binip, inmelerim çok zor oluyor. Zaman zaman yürümek zorunda kalıyorum. Yürüyüş mesafelerinde bile yürüyecek takatim kalmıyor eve zor yetişiyorum. Bu nedenlerden dolayı ihtiyaçlarımı giderebilmek adına yetkilerden ve hayırsever vatandaşlardan akülü araba yardımında bulunmalarını talep ediyorum" dedi. - DİYARBAKIR

Diyarbakır, Silvan, Güncel

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Haberleri
17:08 Saka kuşu yakalayanlara 9 bin 800 lira para cezası
17:07 Bayrampaşa Belediyesi'nin kitap toplama kampanyasına büyük ilgi
17:06 Zincirlikuyu metrobüs durağında evsizlerin eski eşyaları yandı (2)
17:06 BM, Suriye Anayasa Komitesi'nin oluşturulduğunu açıkladı
17:06 Bm genel sekreteri: suriye anayasa komitesi oluşturuldu
17:06 Zincirlikuyu metrobüs durağında evsizlerin eski eşyaları yandı (2)
17:05 Spor ergin ataman çok zor bir euroleague olacağı kesin