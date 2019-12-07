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Yürüme engelli vatandaşın elektrikli bisikletini kırdılar

Karapınar'da doğuştan yürüme engelli bir vatandaşın günlük hayatında kullandığı elektrikli bisikletini kimliği belirsiz kişiler kırarak kullanılamaz hale getirdi.

07.12.2019 11:26 | Son Güncelleme: 07.12.2019 11:42Yürüme engelli vatandaşın elektrikli bisikletini kırdılar
'da doğuştan yürüme engelli bir vatandaşın günlük hayatında kullandığı elektrikli bisikletini kimliği belirsiz kişiler kırarak kullanılamaz hale getirdi.
İlçede esnaflık yapan Mehmet Birer sabah uyandığında aracının çalışmadığını gördü.

Aracı kontrol ettiğinde aracın çeşitli yerlerinin kırıldığını ve çalışamaz durumda olduğunu fark etti.

Arkadaşlarından yardım isteyen Mehmet Birer, İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne giderek şikayetçi oldu.

Elektrikli bisikletini 20 gün öncede elektrik kablolarının kesildiğini belirten Mehmet Birer, "Elektrikli bisikletim komple çalışmaz durumda. Tamir edilmesi için sanayiye bırakacağız. Bu benim elim ayağım. İşime çok zor geldim. Doğuştan yürüme engelliyim. Bütün ihtiyaçlarımı bununla yapıyordum. Ben engelliyim, herkes de engelli adayı. Bir gün bizim düştüğümüz duruma düşersinizde anlarsınız. Yüzde 76 engelliyim. Bize sahip çıkacağınız yerde bunun yapılması insanlık dışı adalete güveniyorum. Suçluların bulunup gerekli cezayı alacaklarına inanıyorum."

Emniyet Müdürlüğü, Karapınar, Güncel

Kaynak: AA

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