Yürümekte zorlanan yaşlı adamın imdadına jandarma yetişti
Kahramanmaraş'ta yürümekte zorlanıp kaldırıma oturan yaşlı adamın imdadına jandarma ekipleri yetişti.
08.03.2020 15:37 | Son Güncelleme: 08.03.2020 15:37
Kahramanmaraş 'ta yürümekte zorlanıp kaldırıma oturan yaşlı adamın imdadına jandarma ekipleri yetişti.
Merkez Onikişubat ilçesi Ilıca Mahallesi'nde evine gitmeye çalışan Mustafa Abacı (80) iki elindeki bastonu yere bırakarak kaldırıma oturdu. O sırada bölgeden geçen jandarma ekipleri, yaşlı adamı ayağa kaldırarak ekip aracına bindirdi. Jandarma ekiplerinin yaşlı adamı evine kadar bıraktığı öğrenildi. - KAHRAMANMARAŞ
Merkez Onikişubat ilçesi Ilıca Mahallesi'nde evine gitmeye çalışan Mustafa Abacı (80) iki elindeki bastonu yere bırakarak kaldırıma oturdu. O sırada bölgeden geçen jandarma ekipleri, yaşlı adamı ayağa kaldırarak ekip aracına bindirdi. Jandarma ekiplerinin yaşlı adamı evine kadar bıraktığı öğrenildi. - KAHRAMANMARAŞ
Kaynak: İHA
Haberin Videosu :Yürümekte zorlanan yaşlı adamın imdadına jandarma yetişti
Etiketler : Kahramanmaraş, Onikişubat, Jandarma, Güncel
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