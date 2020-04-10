Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Yürürken veya Koşarken Koronavirüs Bulaşabilir

Yeni tip koronavirüs Kovid-19 ile mücadelede ülkeler sosyal mesafe kuralı ile virüsün yayılma hızını azaltmaya çalışıyor.

10.04.2020 15:51 | Son Güncelleme: 10.04.2020 15:51
Yürürken veya Koşarken Koronavirüs Bulaşabilir

Yeni tip koronavirüs Kovid-19 ile mücadelede ülkeler sosyal mesafe kuralı ile virüsün yayılma hızını azaltmaya çalışıyor. Hükümetler, uzmanların önerileri doğrultusunda vatandaşlara en az 1 - 2 metre mesafe kuralını uygulamaları konusunda çağrıda bulunuyor. Peki, koşu, yürüyüş gibi dış aktivitelerde sosyal mesafe kuralı değişiyor mu? Bunu merak edenler için Eindhoven Teknik Üniversitesi, bir araştırma yapmış ve animasyonlu olarak açıklamış.


İnsanlarla arada belli mesafenin koyulması koronavirüs geçmemesi adına yapılabilecek önemli hareketlerin başında geliyor. Market, pazar yerleri, toplu taşıma araçları gibi kalabalık ortamlarda maske takmak dışında 1 - 2 metrelik mesafeyi (sosyal mesafe) korumak da önem arz ediyor. Ancak araştırmacılar, dışarıda yürüyüş veya koşu durumunda sosyal mesafenin değiştiğini keşfetti. Peki, dışarıda yürüyüş veya koşu yaparken virüs kapmamak için ne kadar mesafe koymak gerekiyor? Eindhoven Üniversitesi bunu araştırmış. İnsanların yürürken veya koşarken virüsü nasıl yaydığı videolu olarak gösteriliyor.


(1/2) #COVID19 #SocialDistancing when walking/running/#cycling nearby non-family members. Summary in @hbvl & @HLN_BE. Message: keep exercising but stay outside slipstreams. Movie below: for walking.

Research @TUeindhoven @LeuvenU @ansys #CFD #aerodynamics #COVID #CoronaCrisis pic.twitter.com/LFA7EkU5xG

— Bert Blocken (@BertBlocken) April 7, 2020


Paylaşılan videoda iki senaryo görüyoruz. Birincisi, yan yana yapılan koşu veya yürüyüş, ikincisi birinin arkasında koşmak veya yürümek. Videodan da görüleceği üzere yan yana koşmak birinin arkasında koşmaktan daha güvenli. Öksürük veya hapşırık durumunda damlacıklar yandaki kişiye değil, doğrudan arkaya gidiyor. Bu da arkadan gelen için tehlike demek. Birinin arkasından koşulması veya yürünmesi durumunda en az 3 metre mesafe bırakılması öneriliyor.

Kaynak: Tamindir

Etiketler: Eindhoven, Teknoloji
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Teknoloji Manşet

Haberler

Dünyaca ünlü Türk Doktor Mehmet Öz: Dünyada iki farklı koronavirüs var Haberler
Dünyaca ünlü Türk Doktor Mehmet Öz: Dünyada iki farklı koronavirüs var
Havacılık devi, koronavirüs nedeniyle 16 bin kişiyi işten çıkaracak Haberler
Havacılık devi, koronavirüs nedeniyle 16 bin kişiyi işten çıkaracak
İki eşli yaşayan Diagne’nin cinsel ilişki sorusu, ülkesini karıştırdı Haberler
İki eşli yaşayan Diagne'nin cinsel ilişki sorusu, ülkesini karıştırdı
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Özlü: Uzun süre evde kalmaya hazır olun Haberler
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Özlü: Uzun süre evde kalmaya hazır olun
Saadet Partili başkan koronavirüse yenik düştü Haberler
Saadet Partili başkan koronavirüse yenik düştü
Türk Yoğun Bakım Derneği Başkanı: 5 ilimizde sokağa çıkma yasağı gelebilir Haberler
Türk Yoğun Bakım Derneği Başkanı: 5 ilimizde sokağa çıkma yasağı gelebilir
BM, uyardı: Öncekilerden 20 kat büyük çekirge istilası geliyor Haberler
BM, uyardı: Öncekilerden 20 kat büyük çekirge istilası geliyor
48’lik Defne’nin makyajsız hali takipçilerini ikiye böldü Haberler
48'lik Defne'nin makyajsız hali takipçilerini ikiye böldü
Haberler ›› Teknoloji ››Yürürken veya Koşarken Koronavirüs Bulaşabilir - Haberler

Son Dakika Teknoloji Haberleri

17:00: Bursa'da koronavirüsü yenen 13 aylık bebek taburcu edildi - Haberler 16:57: Kayara Filmi - Haberler 16:53: Güney Kore'de 91 kişide ikinci kez koronavirüs tespit edildi - Haberler 16:52: HDP'li Paylan, koronavirüs önlemlerini eleştirdi Açıklaması - Haberler 16:51: Huawei, Mate Xs'ten Zarar Ettiğini Açıkladı! - Haberler 15:24: Virüsü izole eden profesör: Bizdeki virüsün bulaştırıcılık özelliği fazla 15:05: Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü: Uzun süre evde kalmaya hazır olun