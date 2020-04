Yürürken veya Koşarken Koronavirüs Bulaşabilir

Yeni tip koronavirüs Kovid-19 ile mücadelede ülkeler sosyal mesafe kuralı ile virüsün yayılma hızını azaltmaya çalışıyor. Hükümetler, uzmanların önerileri doğrultusunda vatandaşlara en az 1 - 2 metre mesafe kuralını uygulamaları konusunda çağrıda bulunuyor. Peki, koşu, yürüyüş gibi dış aktivitelerde sosyal mesafe kuralı değişiyor mu? Bunu merak edenler için Eindhoven Teknik Üniversitesi, bir araştırma yapmış ve animasyonlu olarak açıklamış.



İnsanlarla arada belli mesafenin koyulması koronavirüs geçmemesi adına yapılabilecek önemli hareketlerin başında geliyor. Market, pazar yerleri, toplu taşıma araçları gibi kalabalık ortamlarda maske takmak dışında 1 - 2 metrelik mesafeyi (sosyal mesafe) korumak da önem arz ediyor. Ancak araştırmacılar, dışarıda yürüyüş veya koşu durumunda sosyal mesafenin değiştiğini keşfetti. Peki, dışarıda yürüyüş veya koşu yaparken virüs kapmamak için ne kadar mesafe koymak gerekiyor? Eindhoven Üniversitesi bunu araştırmış. İnsanların yürürken veya koşarken virüsü nasıl yaydığı videolu olarak gösteriliyor.



(1/2) #COVID19 #SocialDistancing when walking/running/#cycling nearby non-family members. Summary in @hbvl & @HLN_BE. Message: keep exercising but stay outside slipstreams. Movie below: for walking.

Research @TUeindhoven @LeuvenU @ansys #CFD #aerodynamics #COVID #CoronaCrisis pic.twitter.com/LFA7EkU5xG

— Bert Blocken (@BertBlocken) April 7, 2020



Paylaşılan videoda iki senaryo görüyoruz. Birincisi, yan yana yapılan koşu veya yürüyüş, ikincisi birinin arkasında koşmak veya yürümek. Videodan da görüleceği üzere yan yana koşmak birinin arkasında koşmaktan daha güvenli. Öksürük veya hapşırık durumunda damlacıklar yandaki kişiye değil, doğrudan arkaya gidiyor. Bu da arkadan gelen için tehlike demek. Birinin arkasından koşulması veya yürünmesi durumunda en az 3 metre mesafe bırakılması öneriliyor.