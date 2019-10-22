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Yürüteçle görüntülenen Fatma Girik'in son hali sevenlerini üzdü

Yeşilçam'ın usta oyuncusu Fatma Girik, hastaneden taburcu olduktan sonra yürüteçle görüntülendi. Girik'i bu halde gören vatandaşlar, yardımcı olmak için oyuncunun yanına koştu.

22.10.2019 16:22

Yürüme güçlüğü nedeniyle tedavi gördüğü hastaneden geçen hafta taburcu olan Fatma Girik, Nişantaşı'nda görüntülendi.

TEDAVİ GÖRMÜŞTÜ

Yeşilçam'ın ünlü oyuncusu Fatma Girik, yürüme güçlüğü nedeniyle Ankara Şehir Hastanesi'nde tedavi altına alınmış gördüğü fizik tedavi sonucunda yürüme güçlüğü kısmen düzlemişti. Hastaneden yaklaşık iki hafta önce taburcu olan Fatma Girik, Nişantaşın'da yürüteçle objektiflere takıldı.

"HEY GİDİ ACIMASIZ SENELER"

Yürüteçle gezintiye çıkan Yeşilçam emektarı, karşıdan karşıya geçerken yoldan iki kişinin yardımıyla kaldırıma çıktı. Bir vatandaşın kamerasına aldığı anların sosyal medyada paylaşılması üzerine, kullanıcılar "Hey gidi acımasız seneler ne güzel kadındı ne hale geldi, Allah şifa versin" yorumlarıyla üzüntülerini dile getirdiler.

Yürüteçle görüntülenen Fatma Girik'in son hali sevenlerini üzdü

Fatma Girik, Nişantaşı, Magazin


YORUMLAR (9)
BİRİKEDİMİ7:allah şifasını versin
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COSMOS:ama eskiden yanına yanaşamazdın artisler harbi artis bunlar
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DOCTOR BEY:Yaradan, sağlıklı mutlu ömür bahşeylesin cümlemize.
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MURAT:neyin peşindeler
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ARZU:SONUMUZ BU KAÇINILMAZ GERÇEK BİRGÜN ELDEN AYAKTAN DÜŞECEZ HEPİMİZ
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AVNİ:mrb çokoprensim ben senin elin ayağın olurum
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GERÇEK:LÜTFEN MORAL BOZACAK YORUMLAR PAYLAŞMAYIN OLABİLİR KİMBİLİR BİZ NASI LOLACAZ EN AZINDA KENDİ AYAKLARI ÜZTÜNDE DURABİLİYOR YATAĞA MAHKÜM DEĞİL
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M.ORHAN:zalim yıllar
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X-RAY:ZAMANA KARŞI HER ŞEY MAĞLUP OLUYOR
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