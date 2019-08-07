Haberler» kultur-sanat» Haber

Yürüyen Köşk'te bakım çalışmaları tamamlandı

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün emriyle, yanındaki çınar ağacına zarar vermemesi için bulunduğu yerden raylarla taşınan Yalova'daki "Yürüyen Köşk"te bakım çalışmaları tamamlandı.

07.08.2019 19:48 Yürüyen Köşk'te bakım çalışmaları tamamlandı
Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün emriyle, yanındaki çınar ağacına zarar vermemesi için bulunduğu yerden raylarla taşınan Yalova'daki "Yürüyen Köşk"te bakım çalışmaları tamamlandı.
Yalova Belediyesinden yapılan açıklamada, Belediye Başkanı Vefa Salman'ın talimatları doğrultusunda Anıtlar Kurulu'ndan alınan izinle köşkte bakım ve onarım çalışmaları yapıldığı anımsatıldı.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Salman, çalışmaların köşkün tarihi dokusuna zarar vermeden ve özenle yapıldığını belirterek, şunları kaydetti:
"Kentimizin simgelerinden biri olan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önemli kararlara imza attığı Yürüyen Köşk'ün tadilatı sona erdi. Özenle yapılan bakım ve onarım çalışmalarını kısa sürede tamamlayan tüm ekibe teşekkür ediyorum. Tarihi dokusuna zarar vermeden yapılan çalışmalar sonrasında köşk vatandaşlarımızın hizmetine tekrardan girmiştir."

Mustafa Kemal Atatürk, Yürüyen Köşk, Vefa Salman, Yalova, Kültür Sanat

Kaynak: AA

Son Dakika kultur-sanat Haberleri
19:48   Yürüyen Köşk'te bakım çalışmaları tamamlandı
18:58   Afyonkarahisar eski belediye başkanı Kaptan'ın acı günü
18:26   Jennifer Lopez, Antalya'dan ayrıldı
16:53   Erzurum'da koruma altındaki yaban keçileri yavrularıyla görüntülendi
15:26   İtalyan tenor Safina sokak hayvanları için sahneye çıkacak
14:58   "Kırmızı periler diyarı"na 1,5 milyon liralık proje
14:48   Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Dursun, Denizli'de