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Yürüyen merdivene ceketini kaptıran kişi için seferber oldular

Antalya'da üst geçidin yürüyen merdivenine ceketini kaptırarak yere düşen kişiyi kurtarmak için çevredekiler seferber oldu.

13.01.2020 22:21 | Son Güncelleme: 13.01.2020 22:24
'da üst geçidin yürüyen merdivenine ceketini kaptırarak yere düşen kişiyi kurtarmak için çevredekiler seferber oldu.
Mehmet Bili (55), ilçesi Yener Caddesi üzerindeki üst geçidin yürüyen merdivenlerine ceketini kaptırdı.
Merdivenin sonuna kadar ceketini kurtarmaya çalışan Bili, üst geçitte yere düştü. Arkadaşının ve çevredekilerin uzun süren uğraşlarına rağmen yerden kalkamayan Bili'ye, olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri müdahale etti.
Sağlık ekiplerinin muayenesinde herhangi bir yarası olmadığı tespit edilen Bili'nin, alkollü olduğu belirlendi.
Polislerin ve arkadaşı Can Karayel'in uzun süren çabalarıyla kendine gelen Mehmet Bili, üst geçit asansöründen indirilerek, arkadaşıyla evine gönderildi.
Yürüyen merdivene ceketini kaptıran kişi için seferber oldular

Muratpaşa, Antalya, ulusoy, Güncel

Kaynak: AA


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