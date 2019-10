Yürüyerek olimpiyat izlemeye gidiyor

Japonya'nın başkenti Tokyo 'da düzenlenecek 2020 Tokyo Olimpiyatları'nı izlemek üzere 7 ay önce ülkesi Almanya 'dan yürüyerek yola çıkan 36 yaşındaki Christian Adeler, Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesine vardı.Alman gezgin Adeler, 2020'de Tokyo'da düzenlenecek olimpiyat oyunlarını izleyebilmek için 7 ay önce Almanya-İsviçre sınırında yer alan Lauchringen şehrinden "1 Man 1 Way (1 adam, 1 yol)" sloganıyla yürümeye başladı.Gezi programı boyunca farklı kültürleri keşfetme fırsatını da yakalayan Adeler, 500 gün sürmesini planladığı 16 bin kilometrelik yolculuğu boyunca toplam 16 ülkede konaklamış olacak.Hava şartlarının elverişsiz olduğu günlerde otostop yaparak yola devam eden Adeler, 7 ayın sonunda 5 bin 350 kilometre katederek Doğubayazıt'a ulaştı.İshak Paşa Sarayı'na hayran kaldıİlçenin tarihi ve kültürel yapılarını gezen Adeler, özellikle UNESCO Dünya Geçici Miras Listesi'nde yer alan tarihi İshak Paşa Sarayı'na hayran kaldı.Adeler, birkaç gün ilçede konakladıktan sonra yolculuğunun kalan 11 bin kilometrelik kısmı için yeniden yola düştü.Christian Adeler, 2020 Tokyo Olimpiyatları'nı izleyebilmek için 14 Mart'ta ülkesi Almanya'nın Lauchringen şehrinden yürümeye başladığını söyledi."Yeni insanlarla tanışıp, yeni yerler keşfediyorum"Yolculuğu sırasında tanıdığı farklı insanlar ve kültürler sayesinde motivasyonunun daha da arttığını ifade eden Adeler, şöyle konuştu:"500 gün yani 16 ay sürecek olan yolculuğum boyunca 16 bin kilometre katederek toplamda 16 ülkeyi görmüş olacağım. 25 Temmuz 2020'de de Tokyo'ya varmayı hedefliyorum. Dinlenme zamanları dışında her gün 40 kilometre yol alıyor, her gün yeni bir yerde uyanıyorum. Yeni insanlarla tanışıp, yeni yerler keşfediyorum. Bu heyecan verici, çok güzel bir deneyim. Bütün bunlar çok uzun sürecek olan yolculuğum boyunca beni motive ediyor."Blogundan paylaşıyorAdeler, yolculuğu sırasında yaşadığı güzel anıları aynı isimli blog sitesinden paylaştığını dile getirdi.10 haftadır Türkiye'de olduğunu anlatan Adeler, şunları kaydetti:"Batıdan doğuya ülkenizin birçok şehrini gezdim. Türkiye gerçekten çok zengin tarihi ve kültürel birikime sahip bir ülke. İnsanları da sıcakkanlı. Şu anda Anadolu'nun bir ucunda Doğubayazıt'tayım. Burası gerçekten doğu kültürünü muhteşem yansıtan yapılar ve doğal güzelliklerle dolu bir şehir. Burasıyla ilgili internet üzerinden çok sayıda video izledim. Özellikle Türkiye'nin en yüksek dağı olan ve aynı zamanda Ermenistan'dan da görülen Ağrı Dağı ile İshak Paşa Sarayı'nın mimari yapısına hayran kaldım. Saray hakkında çok fazla bilgim yok ama burada yaşayan insanlardan bu muhteşem eserle ilgili gerekli bilgileri alacağımı düşünüyorum."Gezdiği şehirlerde insanların sürekli kendisine küçük hediyeler verdiğini söyleyen Adeler, bu sayede güzel dostluklar kurup "kardeş şehirler" edindiğini sözlerine ekledi.