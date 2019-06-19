19.06.2019 09:34
Haberler» Güncel» Haber

Yürüyüş Dergisi operasyonunda 4 kişi tutuklandı

Yürüyüş Dergisi operasyonunda 4 kişi tutuklandı

İSTANBUL'da geçtiğimiz cuma günü Yürüyüş Dergisi'ne yapılan operasyonda gözaltına alınan aralarında 'gri liste'de yer alan bir teröristin de bulunduğu 4 kişi tutuklandı.

İSTANBUL'da  geçtiğimiz cuma günü Yürüyüş Dergisi'ne yapılan operasyonda gözaltına alınan aralarında 'gri liste'de yer alan bir teröristin de bulunduğu 4 kişi tutuklandı.
İstanbul TEM ekipleri 14 Haziran Cuma günü Sultangazi'de terör örgütü DHKP-C'ye yönelik helikopter destekli operasyon düzenlemişti. Operasyon kapsamında baskın yapılan Yürüyüş Dergisi'nde İçişleri Bakanlığı'nın Terör Arananlar sayfasındaki gri listede yer alan Ali Aracı, Merve Kurt, Ümit Çimen binada bulunan gizli sığınakta Yılmaz Viraner ise binada yakalanarak gözaltına alınmıştı.
Vatan Caddesi'ndeki işlemleri tamamlanan 4 şüpheli dün adliyeye sevk edildi. Şüpheliler çıkartıldığı mahkeme tarafından 'Silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan tutuklandı.



- İstanbul
Kaynak: DHA
İstanbul, Güncel

Son Dakika Haberleri
10:12 Hortumun büyük zarar verdiği Kemer Devlet Hastanesi yenilendi.
10:12 Botaş terminalinde restoran yangını (1)
10:12 Haziranda karlı yolları açma çalışması
10:12 RTÜK, Kore ile televizyon yapımları için anlaştı
10:12 Sason'da veda yemeği
10:11 KIZKUMU'NA TURİST YAĞIYOR
10:11 5.Burhaniye Bisiklet Festivali Başlıyor