Yürüyüş Yapan Adama Otomobil Çarptı

Kahramanmaraş
'ın Afşin
ilçesinde yaşayan yürüyüş yapan kişiye otomobil çarptı.
Alınan bilgilere göre, Halis U. kullandığı 06 EYK 54 plakalı otomobil ile Elbistan
ilçesi Doğan Mahallesi çıkışında yol kenarında yürüyen Mehmet Bingöl
'e çarptı.
Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri, yaralı Bingöl'ü Elbistan Devlet Hastanesine kaldırdı.
Bingöl'ün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Emekli olan Bingöl'ün 15 yıldır her gün sağlıklı yaşam için evine 20 kilometre uzakta olan Elbistan ilçesine yürüyerek gittiği öğrenildi.
Kahramanmaraş,Elbistan,Bingöl
10 Aralık 2018 Pazartesi 15:44