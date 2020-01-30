Yusaku Maezawa: Japon milyarder, Ay yolculuğuna çıkacağı 'hayat arkadaşını' aramaktan vazgeçti

Ay'a, Elon Musk'ın SpaceX şirketine ait Starship roketiyle ilk yolculuğu yapacak Japon milyarder Yusaku Maezawa, bu seyahatte kendisine eşlik edecek "hayat arkadaşını" aramaktan vazgeçti.

Yusaku Maezawa, kararını Perşembe günü Twitter hesabından yaptığı açıklamayla duyurdu.

Maezawa yolculuk için başvuru yapan 27 bin 722 kadına teşekkür etti, bu kararı kişisel nedenlerle aldığını açıkladı.

44 yaşındaki Japon milyarder başvuruda bulunacaklardan 20 yaşın üzerinde olmalarını, erkek arkadaşlarının bulunmamasını ve "uzaya ilgi duymalarını" istemişti.

Yusaku Maezawa, uzay yolculuğunu 2023'te tek başına yapmayı planlıyor.

Sevgilisinden ayrılmıştı

Ülkesinin en büyük alışveriş sitesi Zozotown'ın sahibi olan Japon milyarder, kısa süre önce 27 yaşındaki sevgilisi Ayame Goriki'den ayrılmıştı.

Yusaku Maezawa sıra dışı medyatik davranışlarıyla biliniyor.

2017'de Jean-Michel Basquiat'ın bir tablosuna 111 milyon dolar ödeyen Yusaku Maezawa, 2018 sonunda paranın mutluluk getirip getirmeyeceğini görmeleri için Twitter'da 1000 takipçisine toplam 9 milyon dolardan fazla para dağıtacağını açıklamıştı.

Yusaku Maezawa, talihlileri Twitter'daki mesajını retweet'leyen 4 milyondan fazla kişi arasından çekilişle belirleyeceğini duyurmuştu.

Maezawa'nın duyurusu en çok RT'lenen tweet olmuş, 1000 takipçiye Ocak 2019'da ödeme yapıldığı bildirilmişti.