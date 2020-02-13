Oyunculuğu ile beğeni toplayan Yüsra Geyik zaman zaman da özel hayatı ile magazin gündemine geliyor. Vatandaşların da merak konusu haline gelen Yüsra hakkında Yüsra Geyik kimdir? Yüsra Geyik kaç yaşında, nereli gibi sorular soruluyor. İşte Yüsra Geyik hakkında merak edilenler ve cevapları…

YÜSRA GEYİK KİMDİR?

Yüsra Geyik Yaşı: 29

Yüsra Geyik Doğum Tarihi: 21.06.1990

Yüsra Geyik Boyu: 1.65 m

Yüsra Geyik Kilosu: 47 kg

Yüsra Geyik Burcu: Yengeç

Yüsra Geyik Göz Rengi: Kahverengi

Yüsra Geyik Eğitim: Sanat Tasarım Fakültesi Grafik Tasarım Bölümü

Yüsra Geyik Nereli: Doğum yeri, Samsun

Yüsra Geyik, 21 Haziran 1990 tarihinde Samsun'da doğmuştur. İlkokul 1. sınıfı Samsun'da okuyup İstanbul'a taşındılar. 2. sınıfa İstanbul Ataköy'deki 60.yıl Ataköy İlköğretim Okulu'nda başladı. 4. sınıftayken okullarına gelen bir tiyatro kursuyla tiyatro hayatına başladı. Sanat Tasarım Fakültesi mezunudur.

13 yaşında kameralarla tanışan Yüsra Geyik ilk olarak Hayat Bilgisi dizisinde rol almıştır.

2006 yılından bu yana Arka Sokaklar dizisinin kadrosunda yer almaktadır ve Zeliş karakterini canlandırmaktadır.

2003-2006 yılları arasında Yabancı Damat dizisinin kadrosunda yer alan Yüsra Geyik, asıl tanınırlığını Arka Sokaklar dizisiyle yakaladı. Genç oyuncu, Hüsnü Çoban karakterinin kızı Zeliha (Zeliş) Çoban'ı oynuyor. 12 senedir Arka Sokaklar'ın kadrosunda yer alan Yüsra Geyik, diziye başladığında ise 16 yaşındaydı.

Yüsra Geyik

Yüsra Geyik Filmleri ve Dizileri

2006 – 2015 – Arka Sokaklar (Zeliha Çoban) (TV Dizisi)

2005 – Yumurcak TV (Sunucu) (TV Dizisi)

2005 – Afacanlar Kampı (Sunucu) (TV Dizisi)

2004 – Yabancı Damat (Melis) (TV Dizisi)

2003 – Hayat Bilgisi (Ceyda) (TV Dizisi)