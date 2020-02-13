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Genç oyuncu Yüsra Geyik, trafikte saldırıya uğradı

Genç oyuncu Yüsra Geyik, araç kullanırken aracına kaskla saldıran ve kendisine küfürler savuran motosiklet sürücüsünü kayda alarak savcılığa şikayet etti. Savcılık, saldırganın 7 yıl hapsini talep etti.

13.02.2020 12:09 | Son Güncelleme: 13.02.2020 12:30

Kanal D ekranlarında yayınlanan Arka Sokaklar dizisinde yıllardır Zeliş karakterini canlandıran Yüsra Geyik, trafikte saldırıya uğradı. O anları telefonuyla kayda alan oyuncu, şikayette bulundu.

KASKIYLA CAMA VE AYNAYA VURDU

Günaydın'dan Dilek Yaman'ın haberine göre, Yüsra Geyik, Edirnekapı'da aracıyla seyir halindeyken motosiklet sürücüsü Bilal Kömüşlü ile yol verme yüzünden tartıştı. Kömüşlü, motorunu aracın önüne kırıp küfürler savurdu, ardından kaskıyla Geyik'in aracının camına ve sol aynasına vurmaya başladı.

7 YIL HAPSİ İSTENDİ

O anları telefonuyla videoya kaydeden genç oyuncu, ardından savcılığa teslim edip şikayetçi oldu. Oyuncu, şahısla uzlaşmayı kabul etmeyip cezasını çekmesini talep etti. Savcılık, inceleme sonrası Kömüşlü'nün 'hakaret, tehdit ve mala zarar verme' suçlarından 7 yıl 4 ay hapsini talep etti.

Yüsra Geyik kimdir? Yüsra Geyik kaç yaşında, nereli?Yüsra Geyik kimdir? Yüsra Geyik kaç yaşında, nereli?

Genç oyuncu Yüsra Geyik, trafikte saldırıya uğradı

Dilek Yaman, İstanbul, Magazin

Kaynak: Diğer


HABER YORUMLARI (22)
YAV HE HE:her an geyik çıkabilir trafik işareti koymamışlar mı yav he he
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ADINIZI YAZINASDCSACDSA:RIZA BABA VE EKİP OLAY YERİNE İNTİKAL EDİN HEMEN LÜTFEN. . . HÜSNÜ BAŞKOMİSER TOP SENDE. . .
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1 1
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DERİN:Çok yaşlandı bu kız ya
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ELLİSEKİZ:ne sevimsiz bir oyuncu bu ya.
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ADINIZI YAZINYFI:trafikte böyleleri çok ağır ceza uygulanmalı gerçetkten rtrafikte hepsi kafayı yemiş
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8 1
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SAENES:YOLDA başörtülüye vuran serbest ama araç ile hakaret, tehdit ve mala zarar verme varsa 7 yıl 4 ay hapis isterler. ADALET nerde?
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RACO:ünlü ve paralı olunca adaletin ibresi o tarafa kayıyo bilmiyomusun??
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7 1
ORHAN:helal sana kardeşim. . .
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9 9
MUHİTTİNNNN:hamile kadının arabasını sıkıştırıp silah çeken adamlara da 7 yıl hapis isteseydi ya o savcılık
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ATİLLA:istemedi demi abi sen 10. sınıf vatandaşsında ondan ben 6. sınıfım oda 1. sınıf niye ayırıyorlar yargı neye göre yargı bıktıkyaaaaaaaaa
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