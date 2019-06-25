25.06.2019 12:09
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Yusuf'a havai fişekli doğum günü kutlaması

Yusuf

DİYARBAKIR'ın Sur ilçesinde yaşayan down sendromlu Yusuf Erat, 22'nci yaşına, mahalle sakinlerinin hazırladığı sürpriz kutlamayla girdi.

DİYARBAKIR'ın Sur ilçesinde yaşayan down sendromlu Yusuf Erat, 22'nci yaşına, mahalle sakinlerinin hazırladığı sürpriz kutlamayla girdi.
Sur ilçesindeki Saraykapı semtinde ailesiyle yaşayan down sendromlu Yusuf Erat için esnaf ve mahalleli sokakta sürpriz doğum günü partisi hazırladı. Doğum günü için özel olarak yaptırılan pastanın üzerindeki mumları üfleyen Erat için daha sonra havai fişek gösterisi düzenlendi.
Mahallede çok sevilen Erat, 31 Mart yerel seçimlerinde muhtar adayı olmak istediğini söyleyince mahalleli tarafından afişler bastırılarak sembolik olarak muhtar adayı gösterilmişti.


- Diyarbakır
Kaynak: DHA
Diyarbakır , Sur , Güncel

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