Yusuf Acar Seçim Sonuçları

31 Mart seçimlerinde BTP ÇANAKKALE GELİBOLU belediye başkan adayı olan Yusuf Acar isimli adayın aldığı oy oranı belli oldu. ÇANAKKALE GELİBOLU ilçesinde toplam 7 aday ile yarışan Yusuf Acar isimli BTP adayının aldığı oy oranını haberimizden öğrenebilirsiniz.

Türkiye, 31 Mart'ta belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve muhtarlarını seçmek için sandığa gitti. Partilerin hummalı çalışmaları sonucu sandıklar açıldı ve yerel seçimde adayların aldığı oy oranları belli oldu. Peki 31 Mart 2019 Yerel Seçiminde BTP ÇANAKKALE GELİBOLU adayı Yusuf Acar kimdir? BTP ÇANAKKALE GELİBOLU adayı Yusuf Acar yüzde kaç oy aldı?

Yusuf Acar Oy Oranları ve Seçim Sonuçları

31 Mart yerel seçimlerinde BTP ÇANAKKALE GELİBOLU belediye başkan adayı olarak gösterilen Yusuf Acar GELİBOLU ilçesinde % 0,13 oranında oy almıştır. GELİBOLU ilçesinde % 0,13 oranında oy olan Yusuf Acar adlı BTP adayı toplamda 23 adet oy sayısına ulaştı.

ÇANAKKALE GELİBOLU ilçesinde AK Parti, CHP, MHP, DSP, VP adaylarının aldığı oy oranlarını detaylı olarak incelemek istiyorsanız tıklayınız.