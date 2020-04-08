Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Yusuf Akçura Hatıra Ormanı oluşturuldu

Sinop Türk Ocağı Şubesi tarafından Yusuf Akçura Hatıra Ormanı oluşturuldu.

08.04.2020 14:50 | Son Güncelleme: 08.04.2020 14:50
Yusuf Akçura Hatıra Ormanı oluşturuldu
Sinop Türk Ocağı Şubesi tarafından Yusuf Akçura Hatıra Ormanı oluşturuldu.

Sinop merkeze bağlı Abalı Köyü Soğucak mevkisinde düzenlenen hatıra ormanı açılışında açıklamalarda bulunan Sinop Türk Ocağı Şubesi Başkanı Metin Oktay Fındık, "Sinop Türk Ocağı Şubesi olarak buruk bir mutluluk yaşıyoruz. Mutluyuz çünkü Türk milliyetçiliğine ömrünü vakfetmiş, Yusuf Akçura'nın adını ülkemizin en kuzeyinde yaşatıyoruz. Hüzünlüyüz çünkü ülkemiz ve dünyanın içinde bulunduğu pandemi nedeniyle insanlık zor günlerden geçiyor. Pandemi nedeniyle geniş katılımlı bir etkinlik gerçekleştiremedik. Ancak Milli Mücadele'nin 100. yılında Türk milliyetçilerinin varlığını 42. paralelde hissederek, Türk milletinin ebediyen bu topraklarda var olacağını delillendirdik" dedi. - SİNOP

Kaynak: İHA

Etiketler: Yusuf Akçura, Soğucak, Sinop, Güncel
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Haberler ›› Güncel ››Yusuf Akçura Hatıra Ormanı oluşturuldu - Haberler

Güncel Manşet

Haberler

Tüm dünya ’Aşı bulundu’ haberini beklerken Kuzey Kore, virüsü engelleyen maske geliştirdi Haberler
Tüm dünya "Aşı bulundu" haberini beklerken Kuzey Kore, virüsü engelleyen maske geliştirdi
Birleşmiş Milletler: Prezervatif kıtlığının yıkıcı sonuçları olabilir Haberler
Birleşmiş Milletler: Prezervatif kıtlığının yıkıcı sonuçları olabilir
Koronavirüsle mücadelede cep telefonundan takip sistemi devreye girdi Haberler
Koronavirüsle mücadelede cep telefonundan takip sistemi devreye girdi
Vatandaşların e-Devlet üzerinden talep ettiği maskelerin dağıtımına başlandı Haberler
Vatandaşların e-Devlet üzerinden talep ettiği maskelerin dağıtımına başlandı
İmamoğlu’na gelen mailde korkunç tehdit: Seni paramparça edeceğim Haberler
İmamoğlu'na gelen mailde korkunç tehdit: Seni paramparça edeceğim
Eşinin cenazesinde virüs kapan 96 yaşındaki Kazım Amca virüsü yendi Haberler
Eşinin cenazesinde virüs kapan 96 yaşındaki Kazım Amca virüsü yendi
Polisi görüp panikleyen hırsız, düşen ayakkabısını bırakıp kaçtı Haberler
Polisi görüp panikleyen hırsız, düşen ayakkabısını bırakıp kaçtı
Ankara’da salgına karşı mezarlıklar ziyarete kapatıldı Haberler
Ankara'da salgına karşı mezarlıklar ziyarete kapatıldı

Son Dakika Güncel Haberleri

16:02: Öğretmenler, sağlık çalışanları için yüz koruyucu siperlik üretiyor - Haber 16:02: DHA YURT BÜLTENİ - 13 - Haber 16:02: "Evde kal" çağrısına büyük oranda uyuluyor - Haber 16:01: Bursa'da 3 koronavirüs hastası taburcu oldu - Haber 16:01: Denizli'de online spor hizmeti - Haber 15:49: Birleşmiş Milletler: Prezervatif kıtlığının yıkıcı sonuçları olabilir - Haber 15:32: Son Dakika: Karantinadaki vakalar, Pandemi İzolasyon Takip Projesi ile cep telefonlarından takip edilecek - Haber 15:27: İmamoğlu'na gelen mailde korkunç tehdit: Seni paramparça edeceğim - Haberler 14:43: Son Dakika: Ankara'da salgın tedbirleri için mezarlıklar ziyarete kapatıldı - Haber 14:31: Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hediye maske ve kolonya paketinden sürpriz mektup çıktı - Haber 13:56: Kapıcısının koronavirüse yakalandığı 8 katlı bina, karantinaya alındı - Haber 09:35: Koronavirüsün en temel belirtisi değişti: Yüksek ateş tek başına belirleyici değil - Haber